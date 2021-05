5 tips voor het aanschaffen van een horecaparasol

Op een warme zonnige dag is er niks fijners dan plaatsnemen op een terras en te genieten van een ijskoud drankje. Hoewel we allemaal genieten van de zon op deze dagen, is ook de schaduw een welkome vriend.

Daarom is een goede stevige horeca parasol onmisbaar op elk terras. Maar waar moet je nu precies op letten tijdens de aanschaf? Gelukkig helpen wij je graag door middel van deze handige tips.

Tip 1: Start bij de voet

Een parasol is een ding, maar bedenk ook al welke parasol voet je nodig denkt te hebben. Hiervoor is het belangrijk om te weten of je parasol op een vaste plek blijft staan of bijvoorbeeld wekelijks verplaatst zal worden. Heb je dus een mobielere voet met wieltjes nodig? Of kies je liever een robuustere of inbouw voet?

Tip 2: Formaat en functie

Ten tweede is het ook belangrijk om te bepalen hoe groot je nieuwe parasol moet zijn. Dit hangt natuurlijk af van de grootte en indeling van het terras. Tegenwoordig is afstand houden natuurlijk de norm, dus is nu het juiste moment om hier slim op in te spelen met je terras. Onder een grote parasol passen immers meer mensen. Wil je echter helemaal een grote groep voorzien van schaduw? Dan kunt je het ook in één keer aanpakken door te kiezen voor een terrasoverkapping.

Natuurlijk gebruikt je een parasol om je gasten uit de zon te houden, maar ook als het ’s avonds wat kouder wordt, kan een parasol goed van pas komen. Hang bijvoorbeeld een heater aan je parasol en verwarm op deze manier je gasten gedurende de avond of winterperiode.

Tip 3: Welke stof is het meest geschikt?

Er is soms niks zo verraderlijks als het weer. Je wilt natuurlijk niet dat je parasol water doorlaat of snel verkleurt door de zon. Bekijk daarom goed van welke materiaal je mogelijk nieuwe parasol is. Veel parasols zijn gemaakt van polyester en vervolgens behandeld met een speciale coating zoal PA of een Teflon Dupont behandeling. Dit zorgt ervoor dat je parasol beschermt is tegen zowel zon als vuil. Hierdoor blijft je nieuwe parasol doek vele malen langer mooi.

Tip 4: Met of zonder logo?

Je terras is natuurlijk hét uithangbord van je horecazaak. Een goede en stevige parasol zorgt voor een professionele uitstraling, maar een parasol met je eigen logo of tekst is de kerst op de taart. Hiermee vergroot je de herkenbaarheid van je terras.

Tip 5: Kies de juiste kleur

Tot slot moet je parasol natuurlijk goed aansluiten bij de uitstraling van je horecazaak. Tegenwoordig zijn de parasols te verkrijgen in de meest diverse kleuren. Hoewel er geen verkeerde keuze is, is een parasol letterlijk een verlengstuk van je terras. Van appelgroen tot warmgeel, beslis welke kleur het beste bij jouw terras én zaak past.