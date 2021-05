Nee tegen nieuwe huizen in Nieuwpoort en Ottoland

MOLENLANDEN • De plannen om 24 woningen aan de B88 in Ottoland en zeven wooneenheden met een hospice aan de Schoolstraat in Nieuwpoort te bouwen krijgen geen medewerking van burgemeester en wethouders.

“Er zijn op dit moment voldoende plannen die in de woonbehoefte van Ottoland voorzien”, zo laat de gemeente in een reactie weten. “Het initiatief zou ook nog regionaal afgestemd moeten worden, waarbij rekening gehouden moet worden met een negatief advies, omdat er de komende jaren voldoende woningen gebouwd worden om in de woonbehoefte te voorzien.”

Met de geplande rijwoningen en een appartementengebouw wordt volgens het college ook niet gebouwd voor de juiste doelgroep. “In Ottoland is de grootste behoefte afkomstig van gezinnen die op zoek zijn naar een ruime grondgebonden woning. De voorgestelde rijwoningen en appartementen zijn bedoeld voor jongeren en ouderen en dit sluit niet aan op de woonbehoefte.”

Andere bezwaren

Er zijn daarnaast andere bezwaren op deze locatie: “We voorzien negatieve gevolgen op het gebied van verkeer, omdat op de ontsluitingswegen het verkeer zal toenemen, en verwachte hoge kosten voor de ondergrondse infrastructuur.”

Het realiseren van woningbouwprojecten neemt meerdere jaren in beslag. Alvast met dit project aan de slag gaan om gesteld te staan voor de toekomst vindt het college geen goede insteek. “Wat de behoeften over vijf jaar zijn of wat dan wenselijk is op basis van het dan geldende beleid is nog niet te voorspellen. Voor woningbouw van deze omvang hiervoor lenen andere locaties zich beter in de toekomst.”

Hospice

Wat betreft de zeven wooneenheden met een hospice aan de Schoolstraat in Nieuwpoort gaat het om grond die in eigendom van de gemeente is. “Uit de gesprekken met het team wonen en een planeconoom bleek dat het plan teveel concurrentie gaf voor het nieuwbouwproject in Langerak-Zuid.”

“Daarnaast sloot het plan kwantitatief ook niet goed aan bij de woonvisie. Er is berekend dat er behoefte is aan 100 woningen in het gebied. Er zijn nu plannen voor ruim 130 woningen.”