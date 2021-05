Raad wil plannen voor invoering diftar beter bekijken

MOLENLANDEN • De stijgende kosten van afvalverwerking zijn een zorg voor college en raadsleden van Molenlanden. Dat maatregelen nodig zijn, daarover zijn ze het eens. Knopen konden ze echter nog niet doorhakken dinsdagavond.

Doorgaan met de huidige manier van inzamelen is geen optie, daarover bestaat consensus, zo bleek dinsdagavond 18 mei tijdens de vergadering van de commissie Wonen, Werken en Verkeer. Over de invoering van gedifferentieerde tarieven (diftar) - waarbij het tarief deels afhangt van de hoeveelheid restafval die iemand inlevert - hebben de raadsleden nog wel kritische vragen.

Dumping

Doe Mee vindt het belangrijk dat ‘kosten voor onze inwoners in de hand worden gehouden, misschien zelfs dalen’. Ad van Rees (CDA) wees op het gevaar van dumping. “Met diftar is er het risico dat dit toe gaat nemen. Kunnen we het mogelijk maken dat mensen dit anoniem melden?”

Draagvlak

De SGP heeft de dialoog met burgers gemist. Bas de Groot: “Is het college het met ons eens dat het risico van mislukken groot is als het draagvlak ontbreekt?” Hij had meer vragen: “Waarom gaan we de burger niet belonen als afval gescheiden wordt ingeleverd bij een afvalbrengstation? We vinden dat voor afval niet betaald moet worden volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’.”

Invoerkosten

Eerst eens beginnen met het invoeren van pasjes voor de ondergrondse containers voor restafval lijkt Leo Timmer (CU) beter dan daar meteen een tarief aan koppelen. “Eerst kijken naar de effecten en dan evalueren. Dan kun je later indien nodig bijsturen met diftar.” De CU vindt verder dat de invoerkosten van een nieuw systeem door de gemeente betaald moeten worden. “De goedwillende inwoner mag niet de dupe worden van hogere kosten. Indien we de implementatie niet doorberekenen, zien inwoners veel sneller effect.”

Tarieven

De VVD en Progressief Molenlanden (PM) willen graag meer duidelijkheid over de nieuwe tarieven. Bert Snoek (VVD): “We willen meer zicht op een neerwaartse lijn van tarieven voor onze burgers.” Paul Verschoor (PM) probeerde aan wethouder Arco Bikker een belofte te ontlokken. “Gaan inwoners minder afvalstoffenheffingen betalen dan bij ongewijzigd beleid? We weten niet welk tarief bij de burger in rekening wordt gebracht voor vastrecht en voor het aanbieden van afval bij de ondergrondse container en het afvalbrengstation.”

Verbrandingsbelasting

Wethouder Arco Bikker legde uit dat ook hij niet weet hoe de kosten zich zullen ontwikkelen. “De overheid gaat steeds meer sturen. De verbrandingsbelasting was eerst 10 euro per ton, is gestegen naar 32,50 per ton en zal de komende jaren doorstijgen. De overheid gaat restafval afstraffen. In 2025 zal er een CO2-heffing aan toegevoegd worden. Als je beter gaat scheiden, zal de rekening lager uitpakken.”

Sloopafval afrekenen

Bas de Groot merkte op dat er nu 22 afvalstromen zijn op het afvalbrengstation. “Bent u het met mij eens wethouder dat je daar minder mensen zult zien zodra ze moeten betalen? Bikker: “Van de 22 stromen zijn er 18 gratis. Snoeiafval, bouw- en sloopafval, daar moet je voor afrekenen. Als je wilt belonen kan dat, dan zul je dat in je vastrecht moeten terugverdienen. Daar gaat de raad over. U gaf aan niet te kunnen staan achter dit voorstel. Ik daag u uit een voorstel te doen dat laat zien hoe het anders moet.”

Open dagen

De wethouder beloofde dat de gemeente open dagen gaat organiseren als grotere capaciteit op het afvalbrengstation in Groot-Ammers is gerealiseerd. “De noodzaak van afval scheiden is een bewustwordingsproces.” Hij wil ook nadenken over vrijstelling voor mensen die luiers en incontinentiemateriaal kwijt moeten. Ook mogen mensen die zwerfvuil ophalen nooit de dupe zijn van het nieuwe beleid, zodra ze hun ‘oogst’ in een container deponeren, zo beloofde hij.

Vervolg

Voor de raadsvergadering op dinsdag 1 juni staat het onderwerp opnieuw op de agenda. De SGP overweegt dan met een amendement te komen betreffende groen-, bouw- en sloopafval. De ChristenUnie wil het nog hebben over het ‘voor eigen rekening nemen’ van de kosten voor invoering van het nieuwe systeem.