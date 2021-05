Adverteren in coronatijd: gunstig of een te groot risico?

Nu het aantal gevaccineerden in Nederland gestaag toeneemt en het kwik op de thermometer geleidelijk aan oploopt, lijkt het (voorlopige) einde van de coronapandemie in zicht. Binnen de gehele samenleving is de zucht naar een normaal leven, zoals het ooit was, voelbaar. De mensen willen weer de kroeg in, naar festivals, familie bezoeken en al het andere wat ondertussen al meer dan een jaar niet meer mogelijk is. Ook het gros van de ondernemers snakt naar perspectief.

Experts waarschuwen echter dat we ons nog zeker niet rijk moeten rekenen. De vaccinatiebereidheid lijkt een flinke knauw te hebben gekregen, onder meer als gevolg van de twijfel rondom het Brits-Zweedse AstraZeneca-vaccin. De kans bestaat dat te weinig mensen zich laten inenten om het virus daadwerkelijk de kop in te drukken. Hierdoor is het niet ondenkbaar dat we het komende jaar of wellicht zelfs langer nog steeds met (de naweeën van) corona te maken hebben. Wat betekent dat voor bedrijven? Is het bijvoorbeeld verstandig alvast weer te investeren in reclame?

Juist in coronatijd adverteren

Als het aan de oprichters van Adverteerweb.nl is dit niet de juiste formulering. “De vraag of het aan te raden is om ‘alvast’ weer in reclame te investeren suggereert dat dit in de voorbije periode onverstandig was. Wat ons betreft is dat allerminst het geval. Deze nare periode heeft juist aangetoond dat offline adverteren - denk daarbij bijvoorbeeld aan flyers verspreiden of een advertentie in de huis-aan-huis-krant - nog hartstikke actueel is. Een groot gedeelte van Nederland zit nog steeds thuis en heeft ineens alle tijd om de folders eens rustig door te nemen.”

Er is wel een ‘maar’

Bij Adverteerweb willen ze hier echter wel graag iets aan toevoegen. “Natuurlijk is het voor de hand liggend dat wij als advertentieplatform van mening zijn dat je nu moet gaan adverteren. Wat in het afgelopen jaar wel meer dan eens is gebleken is dat ondernemers zich groen en geel ergeren aan onduidelijke offertes of websites. Veel ondernemers zijn niet eens zozeer op zoek naar de goedkoopste aanbieder, maar willen vooral meteen kunnen zien wát een bepaald soort advertentie ze gaat kosten. En juist daar hebben wij met Adverteerweb op ingespeeld.”

Volgens het offline advertentieplatform staat men er juist tijdens deze pandemie nadrukkelijk bij stil dat geld maar een keer uitgegeven kan worden. Veel adverteerders bieden helaas alleen kant en klare pakketten aan en geen oplossing op maat. Zo kan het zijn dat je graag alleen in een bepaalde wijk wilt adverteren, maar dat je verplicht wordt je advertentie in de gehele stad te verspreiden. Gevolg: een grotere oplage dan gewenst, een aanzienlijk hogere prijs, maar geen bijbehorend hoger rendement.

Meteen bestellen

Om deze reden kun je bij Adverteerweb zelf kiezen welk type reclame voor jou de moeite waard is en in welk gebied je je reclame wilt verspreiden. Wachten op een offerte is hierbij niet van toepassing. Je vinkt op de website je wensen aan en ziet meteen welke prijs ermee gepaard gaat. Zo weet je meteen wat je kunt verwachten en wat je dit gaat kosten. Binnen enkele dagen kan je reclamedrukwerk al bij je doelgroep op de mat liggen.