Laatste bijenboeken op World Bee Day overhandigd aan school in Oud-Alblas

OUD-ALBLAS • Arjan Korteland en Ad Kop van stichting Bij de Heerlijkheid uit Papendrecht hebben op donderdagmiddag 20 mei het laatste boekenpakket over bijen overhandigd aan de kinderen van groep 5 van de Groen van Prinstererschool in Oud-Alblas.

Niet geheel toevallig vond die uitreiking plaats op World Bee Day, de dag waarop wereldwijd aandacht gevraagd wordt voor bijen, die heel belangrijk zijn voor de bestuiving van gewassen en de voedselproductie in de wereld.

In de afgelopen maanden heeft de stichting op zo’n 40 scholen in Molenlanden, Papendrecht, Alblasserdam en Sliedrecht pakketten met boeken over bijen bezorgd. In die boeken worden op verschillende niveaus over bijen geschreven. Zo zit er een Fien en Teun boek bij voor de jongste kinderen en wat moeilijkere boeken voor de ouderen kinderen van de basisschool.

De boekenpakketten zijn gesponsord door Tafelronde 140 Alblasserwaard. Deze organisatie bestaat uit een groep ondernemers die zich wil inzetten voor de maatschappij. Stefan van Doorn van Tafelronde 140 was aanwezig bij de overhandiging van het laatste pakket en hield samen met imker Ad Kop een sponsorbord omhoog waarop het bedrag van 3500 euro vermeld stond.

“Als organisatie doen we met name veel voor kwetsbare kinderen en ouderen in de samenleving”, vertelt Stefan. “Maar het onderwerp van de bijen en de educatie aan kinderen vinden we belangrijk genoeg om te sponsoren.”

De kinderen van de Groen van Prinstererschool en Arjan Korteland en Ad Koop van stichting Bij de Heerlijkheid waren er blij mee. “Zonder de steun van Tafelronde 140 hadden we dit nooit zo groot kunnen aanpakken!”, aldus Arjan Korteland.