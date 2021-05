Coronacijfers in ZHZ gaan hard omlaag: ‘Licht aan eind van tunnel’

REGIO • Het aantal coronabesmettingen is in de afgelopen weken fors gedaald in regio Zuid-Holland Zuid. In de afgelopen week waren er 33.000 positieve tests tegenover 43.000 in de week ervoor.

Landelijk gezien staat de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (ZHZ) nu op de achtste plaats voor wat betreft het aantal besmettingen per 100.000 inwoners. “Dat is best knap, omdat we lange tijd in de top 3 gezeten hebben. En als je eenmaal hoog zit kom je daar moeilijk van af”, reageerde voorzitter Wouter Kolff van de Veiligheidsregio donderdag tijdens zijn periodieke persgesprek over corona. Nederland telt in totaal 25 Veiligheidsregio’s.

De golfbeweging van coronabesmettingen lijkt dus de goede kant op te gaan, net als in de rest van het land, waardoor er deze week versoepelingen doorgevoerd zijn. “Maar in de ziekenhuizen is de druk nog steeds hoog”, vervolgde Kolff. “Ook op de IC’s. Maar de cijfers geven aan dat er licht aan het eind van de tunnel is. Er is lucht voor de medewerkers in de ziekenhuizen, dat is plezierig.”

Minder bekeuringen

Ondanks de versoepelingen die deze week zijn doorgevoerd, zijn er nog altijd beperkende coronamaatregelen, vooral voor binnenactiviteiten. Het aantal bekeuringen voor het overtreden van de coronaregels is in de afgelopen weken fors gedaald. Waar er in de week van 19 tot 25 april nog 112 bonnen werden uitgeschreven, daalde dat aantal in de week erna naar 68 en in de afgelopen twee weken werden er niet meer dan 8 of 9 bekeuringen per week uitgedeeld. Wouter Kolff: “En dan gaat het echt om excessen of het moedwillig overtreden van de regels.”

Derde stap

Het gaat dus de goede kant op. De voorzitter van de Veiligheidsregio hoopt dan ook dat rond 9 juni de derde stap in de aangekondigde versoepelingen doorgevoerd kan worden. “Hopelijk kan de horeca dan ook binnen de deuren weer openen en mogen er meer mensen toegelaten worden op de terrassen. En binnen sporten zal dan weer mogelijk worden”, somde Kolff op.

De GGD heeft in de afgelopen maanden 132.000 vaccinaties toegediend. Dat aantal is exclusief de prikken die gezet zijn door huisartsen en in verzorgingshuizen. “Op die administratie hebben we geen zicht”, legde directeur Cees Vermeer van de GGD uit tijdens het persgesprek.

Prikbus

Vanaf 1 juni gaat het tempo van de vaccinaties fors omhoog. Het is de bedoeling dat er in de hele regio Zuid-Holland Zuid dan 50.000 vaccinaties per week gedaan worden. In juni gaat de GGD met een prikbus rondrijden om dak- en thuislozen te gaan vaccineren.

Intussen hoopt zowel de GGD als de Veiligheidsregio dat de vaccinatiebereidheid nog wat verder omhoog gaat. Uit onderzoek blijkt dat tussen de 75 en 80 procent zich wil laten vaccineren tegen corona. “Je doet het niet alleen voor jezelf, maar ook voor kwetsbare mensen om je heen”, betoogde Cees Vermeer.

Ook de steeds verder dalende testbereidheid baart de GGD zorgen. Vermeer: “Daardoor raken we het zicht kwijt op de verspreiding van het virus, met alle risico’s vandien.”