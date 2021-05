Orkest van de Koninklijke Marechaussee verrast Chris Zieldorff met aubade

LANGERAK • Chris Zieldorff uit Langerak heeft zijn 68e verjaardag gevierd met een aubade aan huis. Een ensemble van het Orkest van de Koninklijke Marechaussee speelde muziek in de tuin en bracht daarmee een grote glimlach op het gezicht van de jarige.

Chris startte in 1973 bij de Koninklijke Marechaussee en heeft onder andere bij de wachtbrigade in Soestdijk gewerkt en bij brigades in Brielle, Gouda en Den Haag. Later werd hij rijinstructeur motorrijden bij de afdeling verkeer brigade Utrecht. Door een ongeluk met de dienstmotor kwam er een einde aan zijn carrière, maar hij is altijd verbonden gebleven met de organisatie. Zo bezocht hij graag evenementen zoals de Militaire Taptoe in Ahoy evenals de bijeenkomsten van de Stichting Marechaussee Contact (SMC) en de Stichting Vrienden van het Museum der Koninklijke Marechaussee.

Chris zijn gezondheid laat het inmiddels niet meer toe om deze evenementen te bezoeken. Daarom namen een groep goede vrienden, Stichting Vrienden, SMC en de Koninklijke Marchaussee het initiatief om een aubade te geven.

Het Orkest van de Koninklijke Marechaussee heeft donderdagochtend met een ensemble vrolijke muziek gespeeld in de tuin, zodat Chris vanuit zijn bed van het optreden kon genieten. Door het Fonds Sociale Zorg van de Marechausseevereniging is ook een kaartenactie opgestart om Chris te feliciteren met zijn verjaardag.