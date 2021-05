Multisportgroep maakt sporten in Leerdam vanzelfsprekend

LEERDAM • Niet voor alle kinderen is bewegen vanzelfsprekend. Het nieuwe initiatief Multisport gaat hier in Leerdam verandering in brengen.

Kinderen die vanwege een beperking, stoornis of andere problematiek niet goed mee kunnen komen met regulier aanbod, kunnen vanaf juni door middel van deze multisportgroep ontdekken wat bij hen past.

Om van start te kunnen gaan zijn de initiatiefnemers, waaronder Team Sportservice provincie Utrecht en SamenDoen Leerdam, op zoek naar jonge enthousiastelingen.

Waarom multisport?

In Leerdam zijn op dit moment relatief beperkte mogelijkheden voor kinderen die niet goed mee kunnen komen met het reguliere aanbod. Het doel van de multisportgroep is om deze kinderen plezier aan sport te laten beleven en kennis te laten maken met zoveel mogelijk verschillende vormen van sport.

De multisportgroep biedt de mogelijkheid om het sporten en bewegen in de eigen omgeving te ontdekken en in een veilige omgeving sociale contacten op te doen.

Ontdek de multisportgroep gratis

Kinderen en jongeren in de leeftijd van 6 tot en met 17 jaar kunnen eerst vier gratis proeflessen volgen. Deze worden aangeboden op maandag 21 juni, 28 juni, 5 juli en 12 juli van 18:00 tot 19:00 uur.

De trainers Michel van Rossum (HC Leerdam), Marije Rijneveld (HC Leerdam) en Huub Visscher (Crossfit Leerdam) staan vol enthousiasme voor ze klaar op het multiveld van Glaspark Leerdam.

De bedoeling is om, bij voldoende animo, een vaste multisportgroep op te starten in Leerdam. De kinderen en jongeren kunnen hier dan wekelijks of eenmaal in de twee weken terecht.

Aanmelden of meer informatie?

Aanmelden voor de multisportgroep kan bij Cynthia van de Water, buurtsportcoach van SamenDoen Leerdam, via cvdwater@samendoen.expert of 06-19618967.

Naast enthousiaste jonge sporters, wordt er nog gezocht naar vrijwilligers die op een manier een bijdrage zouden willen leveren aan dit initiatief. Ook hiervoor kan contact worden opgenomen met Cynthia.