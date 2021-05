Drie redenen om je bedrijf portofoons te gebruiken

Effectieve communicatie binnen bedrijven kan een uitdaging zijn, ongeacht in welke branche je je bevindt. Belangrijke berichten kunnen verloren gaan in een zee van e-mails en berichten, waardoor taken vaak moeilijker worden voor zowel managers als operationele medewerkers.

Veel bedrijven stappen af van het gebruik van speciale “werktelefoons” en kiezen ervoor om een eenvoudigere route te nemen voor communicatie binnen het bedrijf: portofoons . Er zijn veel voordelen verbonden aan het implementeren van portofoons voor zakelijk gebruik op de werkplek.

Communicatie

Portofoons bieden een betrouwbare, consistente ontvangst in tegenstelling tot smartphones. Mobiele telefoons hebben immers niet altijd en niet overal service . Dit zorgt ervoor dat iedereen direct beschikbaar is om te communiceren, waar ze ook zijn. Werknemers hebben geen last van afgebroken oproepen of uitgestelde oproepen vanwege slechte service met een apparaat dat hen een constante verbinding biedt, wat bij een portofoon dus het geval is. Je kunt niet alleen consequent met één persoon in contact blijven, je kunt bovendien ook gesprekken voeren met groepen mensen. Veel bedrijven moeten naast smartphones ook methoden implementeren om communicatie tussen meer dan twee mensen mogelijk te maken, zoals extra software. Al deze apparaten en software kunnen kostbaar zijn. Portofoons bieden dan ook een zeer eenvoudige oplossing, terwijl dit ook nog eens vele malen goedkoper zal zijn.

Betrouwbaar

Bang om voor je onhandige projectmanager een werktelefoon te kopen nadat je hebt gezien hoe hij of zij water over het toetsenbord morste in het verleden? Maak je geen zorgen! Koop dan gewoon een portofoon die waterdicht is. Deze apparaten zijn bovendien aanzienlijk duurzamer dan de gemiddelde smartphone, dus wees gerust. Investeren in een set portofoons zal over het algemeen een investering zijn die lang meegaat. Je hoeft je geen zorgen te maken over het betalen voor schermvervangingen of geheel nieuwe apparaten. Dit kan met name handig zijn voor iedereen die in relatief zware omstandigheden werkt, zoals bouwteams, strandwachten, parkwachters of zelfs gewoon voor je onhandige projectmanager. Portofoons zijn namelijk erg betrouwbaar en zullen dus niet zomaar kapot gaan, wat al helemaal het geval is als je ervoor kiest voor een extra degelijke behuizing.

Kosteneffectief

Investeren in een hoogwaardige set portofoons is aanzienlijk goedkoper dan het kopen van smartphones en telefoonabonnementen voor al je medewerkers. Enkele van de beste zakelijke portofoons die te koop zijn, kosten namelijk minder dan één smartphone, laat staan zulke apparaten voor iedereen op je werkplek. Voor kortere periodes, zoals bij evenementen, is portofoons huren een kostenvriendelijke oplossing. Bovenop dat al gaan portofoons ook nog eens langer mee. Door de duurzaamheid kun je de kosten van reparaties en vervangingen van smartphones buiten beschouwing laten. Dit is een uiterst kosteneffectieve investering als we alle extra kosten in overweging nemen die gepaard gaan met conventionele communicatiemethoden die momenteel in de meeste bedrijven worden gebruikt. Als je effectief en goed wilt communiceren op een goedkope manier dan zijn de portofoons dus echt het overwegen waard.