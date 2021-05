Broga; de voordelen van yoga voor mannen

Loop een gemiddelde yogales binnen en de kans is groot dat je met name dames in allerlei yogahoudingen op hun yoga mat bezig ziet. Eigenlijk best gek als je bedenkt dat de oorspronkelijke yogi’s met name mannen waren. Voor veel ‘moderne’ mannen hangt er toch iets zweverigs om yoga heen en het wordt vaak geassocieerd met wierrook, geitenwollensokken en klankschalen. Niet helemaal onterecht misschien, maar toch missen mannen echt wel iets als ze yoga links laten liggen.

Daarom kunnen mannen voor ‘stoere mannen yoga’ samen met andere kerels naar Broga; yoga voor bro’s. En dat levert best wat voordelen op.

Een betere houding en minder pijnklachten

Of je als man nou je matje uitrolt bij Broga of yoga, het maakt eigenlijk niet zoveel uit want de voordelen gaan in beide gevallen op. Het enige verschil is dat bij Broga mannen onder elkaar zijn als ze yoga beoefenen oftwel bro’s only, en de focus iets meer ligt op kracht, energie en uitdaging. Wanneer je als man regelmatig op de yoga mat staat kun je je houding flink verbeteren. Als je een beginneling bent zul je namelijk spieren voelen die je nog nooit eerder gevoeld hebt! Doordat je zoveel spieren traint krijgt je na verloop van tijd een betere houding, wat bepaalde pijnklachten zoals rug- en nekklachten kan verminderen. Bovendien zijn er ook specifieke houdingen die bij dit soort klachten kunnen helpen, zoals de kat-koe houding. Perfect voor lage rugklachten na een lange dag vergaderen of achter de computer zitten.

Je lichaam wordt sterker en leniger

Misschien kun jij op dit moment met geen enkele mogelijkheid je tenen aanraken. Geeft helemaal niks, want met yoga kun je geleidelijk aan je flexibiliteit werken. Doordat je spieren steeds sterker en flexibeler worden kun je bovendien blessures voorkomen, want je lijf kan dan wel een stootje hebben. En lenigheid en kracht komen ook op andere gebieden goed van pas; in de slaapkamer bijvoorbeeld. Heeft yoga dus ook nog voordelen voor je partner.

Verminder stress met yoga

Stress wordt wel eens de grootste boosdoener van de eeuw genoemd. Spanning is heel slecht voor onze gezondheid en kan allerlei kwalen veroorzaken. Bij het beoefenen van yoga ligt de focus niet alleen op het vasthouden van allerlei houdingen, maar ook vooral op een diepe ademhaling waarmee je je stresslevels omlaag kunt brengen. Dat voel je niet alleen tijdens een yoga sessie, maar neem je ook mee in de rest van je dag of zelfs dagen. Waardoor je er ook beter mee kunt dealen als je opnieuw in een stressvolle situatie terecht komt.

Yoga ondersteunt een goede nachtrust

In de drukke wereld waarin we leven, met al zijn, voornamelijk digitale, prikkels, kan het best een uitdaging zijn om ’s avonds makkelijk en vlot in slaap te vallen. Het aantal mensen met slaapproblemen neemt dan ook nog steeds toe. Met yoga doe je niet alleen hele goede dingen voor je lichaam, maar vooral ook voor je geest. Je leert hoe je goed moet ademhalen en hoe je het beste kunt ontspannen. Dat zorgt niet alleen voor een gebalanceerde geest, maar ook voor een verbeterde nachtrust. Eindig je je yoga workout dan ook nog met een diepe meditatie op een fijn meditatiekussen, zoals dit stoere blauwe meditatiekussen, dan slaap je natuurlijk helemaal als een blok.

