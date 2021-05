WdZ-college maakt gebruik van Denksportcentrum voor examens

PAPENDRECHT • Na het coronajaar 2020, waarbij de centrale examens geschrapt werden, gaan dit jaar de eindexamens ook op het Willem de Zwijger College gewoon weer als ‘vanouds’ door. Nou ja, natuurlijk niet helemaal als vanouds.

De examentafels staan ruim 1,5 meter uit elkaar en op die tafels ligt naast het flesje water, kauwgum, koekje, pen, potlood, gum, woordenboek, binas, geodriehoek en (goedgekeurde) rekenmachine nu ook het mondkapje van de leerling. Er staan extra ramen open om voldoende te ventileren. Normaliter geen probleem op de veelal warme dagen van het eindexamen, maar dit jaar zorgt de lage buitentemperatuur van maximaal 15 graden er toch voor dat leerlingen met een extra trui de examenzaal betreden.

Waar in voorgaande jaren maximaal 130 leerlingen in de grote gymzaal zaten, zijn dat er nu maximaal 70. Wat een geluk dat de school het Denksportcentrum als buur heeft, want ook daar is ruimte voor de eindexamenkandidaten om in alle rust examens te maken. Het is vermeldenswaardig, dat in 2009, toen Theater De Willem opnieuw werd gebouwd, de eindexamens ook in het Denksportcentrum werden gemaakt.

Hopelijk kunnen de meeste leerlingen al hun examens in het eerste tijdvak tot en met 31 mei afronden. Zij horen dan op 10 juni of ze al dan niet geslaagd zijn. Als leerlingen dat eerste tijdvak niet redden door quarantaine-verplichtingen, kunnen ze uitwijken naar een verlengd 2e tijdvak in juni en eventueel ook een 3e tijdvak in juli. Al deze examens zullen gewoon op school worden afgenomen. Natuurlijk hoopt de school dat er op 15 juli, als ook de laatste uitslagen bekend zijn, in Papendrecht en wijde omgeving heel veel vlaggen van geslaagde kandidaten aan de gevels wapperen.