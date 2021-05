5 stappen voor een soepele verhuizing

Verhuizen is spannend, maar het kost ook een hoop moeite, stress en vooral veel gedoe. Het is dus ontzettend fijn als je je verhuizing onder controle hebt en al vroeg begint met het voorwerk. Zo kun je alles stressvrij aanpakken.

Wanneer de dag van de verhuizing dan eenmaal aanbreekt, hoef je enkel je spullen op te pakken en naar het nieuwe huis te gaan. Klinkt bijna té simpel, toch?

Stap 1: plan vooruit

Hoe wil je de verhuizing vormgeven? Dat is een van de belangrijkste vragen die je jezelf moet stellen. Ga je vrienden en familie vragen om je te helpen of schakel je een verhuisbedrijf in? Dit kan namelijk een groot verschil maken, ook in hoeverre je zelf in moet pakken en moet regelen. Er is veel keuze wat betreft een verhuisbedrijf in Rotterdam, dus plan dit alvast vooruit.

Stap 2: contracten overzetten

Er moet een hoop geregeld worden wanneer je gaat verhuizen. Je moet bijvoorbeeld je energie-, water- en internetcontract over gaan zetten. Veel kun je al enkele weken voor je verhuizing doorgeven. Plan hier een middag voor in, waarbij je al je contracten afgaat. Misschien is het ook een goed idee om bijvoorbeeld een nieuwe huisarts en tandarts in te schakelen die wat dichter bij je nieuwe woning zitten.

Stap 3: je post overzetten

Het overzetten van post kan even lastig zijn. Je gaat natuurlijk van de een op andere dag naar een ander huis. Er zijn speciale services (bijvoorbeeld van PostNL) die jouw post automatisch doorzetten naar je nieuwe adres. Zo mis je geen belangrijke brieven, wat misschien zelfs voor problemen zou kunnen zorgen.

Stap 4: plan de dag zelf

Op de dag van de verhuizing moet je elk moment ‘aan’ staan. Je moet namelijk veel nadenken, snelle vragen van anderen moeten beantwoorden en logisch blijven nadenken. Ga de avond ervoor dus vroeg naar bed en zorg dat je de planning van de dag helder hebt. Wellicht ook handig om de planning aan andere kenbaar te maken, zodat je niet steeds iedereens vragen hoeft te beantwoorden.

Stap 5: wees niet te perfectionistisch

Een verhuizing is nou eenmaal chaotisch en je zult altijd wel tegen wat moeilijkheden aanlopen. Wees je hiervan bewust en laat het je niet te veel raken. Ga de dag in met een ‘can-do’ mentaliteit en dan is de verhuizing zo geklaard!