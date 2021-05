Behandeling deel principeverzoeken bouwplannen Molenlanden pas vanaf 1 juli

MOLENLANDEN • Door de grote hoeveelheid principeverzoeken voor bouwplannen neemt de gemeente Molenlanden een deel hiervan pas na 1 juli in behandeling.

Het gaat daarbij om verzoeken waarbij alleen medewerking kan worden verleend met een uitgebreide procedure, zoals het wijzigen van een bestemmingsplan. ‘De grote werkvoorraad in combinatie met de beschikbare capaciteit maakt dat wij deze tijdelijke maatregelen helaas moeten nemen’, laat het gemeentebestuur in een reactie weten.

‘Onze inzet is om nu eerst alle lopende aanvragen en bestemmingsplannen te verwerken. Wij streven ernaar dat we in de tweede helft van 2021 de startgesprekken en alle principeverzoeken weer kunnen oppakken. Als Molenlanden, met ons landelijke gebied, hebben we relatief veel complexe aanvragen. Ook partners die we daarbij nodig hebben, geven dit aan.’

Geld vrijgemaakt

De bezetting van de afdeling die de verzoeken behandelt heeft de aandacht van de gemeente. De gemeenteraad heeft onlangs geld vrijgemaakt om voor dit jaar extra in te kunnen huren. We zijn druk aan de slag om de juiste mensen te vinden.’

De moeite om medewerkers te vinden speelt overigens al langer. Wethouder Arco Bikker zei in 2019: “Er is te weinig capaciteit op de afdeling Ruimtelijke Ordening en dat zorgt ervoor dat verzoeken soms door tijdgebrek weken blijven liggen. We hebben daarom onlangs meerdere nieuwe vaste én tijdelijke krachten aangenomen.”

Kleine afwijking

Bij principeverzoeken die passen binnen het bestemmingsplan of met een kleine afwijking zijn toegestaan, blijft de doorlooptijd gemiddeld acht à twaalf weken.