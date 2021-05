Baggermuseum Sliedrecht zet Waterbouw Experience op

SLIEDRECHT • Het Nationaal Baggermuseum in Sliedrecht wil een nieuw interactief belevingscentrum opzetten: Waterbouw Experience.

De Nederlandse waterbouw- en baggerindustrie is nationaal en internationaalvermaard om haar innovaties, flexibiliteit en ondernemerschap. Het huidige museum weerspiegelt dit niet, stelt het bestuur in een persbericht.

“We hebben een prachtige collectie aan scheepsmodellen, een geweldig fotoarchief, trouwe, enthousiaste vrijwilligers, maar we moeten mee met de tijd”, zegt Joep Athmer, bestuursvoorzitter van het museum. “Want onze waterbouw - Nederlands grootste en mooiste expertise - verandert snel mee met de uitdagingen in onze wereld.”

Prachtig

Zeespiegelstijging, de klimaatdoelstellingen, woonruimte, bouwen met de natuur, wind op zee zijn maar een paar voorbeelden waar waterbouwers kunnen bijdragen in de hele wereld. “We willen laten zien wat een prachtig vak het is en welk toekomst perspectief er voor de komende generaties open ligt, maar dan wel in een moderne setting van een museum wat met de tijd mee gaat.”

Er is al langer onderzoek gedaan naar de toekomst van het museum. Het uitwerken van de Waterbouw Experience wordt gedaan in samenwerking met de Dutch Experience Group (DEX). DEX ontwikkelt concepten en business-modellen voor experience projecten. Bekende projecten zijn FutureLand Maasvlakte 2, de Heineken Experience en het Afsluitdijk WaddenCenter.

Conceptfase

De partijen staan aan het begin van het proces. In de eerste conceptfase worden gesprekken gevoerd met kenners, financiers, overheid, onderwijs en stakeholders uit de sector om te onderzoeken waar behoefte aan is en welke uitdagingen er zijn op het gebied van de waterbouw en de waterhuishouding op nationaal en internationaal gebied.

Een belevingscentrum met internationale uitstraling is het uitgangspunt waar onderwijs, business en innovatie én historie aan gekoppeld gaan worden. “Het moet een plek worden waar het bruist, waar je met verbazing ervaart hoe het de Nederlanders toch lukt om sinds mensenheugenis in dit lage land te wonen, waar water vanuit zee en de grote rivieren een gevaar is.”