Camera’s Rijkswaterstaat tonen verkeersdrukte op N3

REGIO • Weggebruikers die via de N3 willen rijden, kunnen via live beelden de actuele verkeerssituatie zien en hun route zo nodig aanpassen. Rijkswaterstaat heeft daarvoor op drie locaties langs de N3 camera’s geplaatst.

Het betreft een pilot om tijdens de werkzaamheden de doorstroming op de N3 zoveel mogelijk te bevorderen. De beelden zijn te bekijken via de site N3werkzaamheden.nl Ook alle actuele informatie over werkzaamheden, afsluitingen en omleidingen is hier te vinden.

De camera’s staan op drie locaties langs de N3:

• ter hoogte van de aansluiting A15;

• ter hoogte van de Wantijbrug;

• ter hoogte van de wijk Sterrenburg.

Privacy

De drie camera’s blijven staan tot het einde van het groot onderhoud N3. De beelden zijn onscherp gemaakt in verband met de wetgeving op de privacy. De beelden worden niet opgeslagen en kunnen alleen live worden bekeken. Voor de actuele verkeerssituatie op alle rijkswegen kunnen weggebruikers ook terecht op rwsverkeersinfo.nl.

Groot onderhoud N3

Tussen september 2020 en oktober 2021 wordt gewerkt aan de N3 bij Dordrecht (Merwedestraat - A16). De eerste helft, van de Merwedestraat tot de A16, inclusief alle op- en afritten is volgens planning afgerond. Er wordt nu gewerkt aan de N3 vanaf de A16 (Laan van Europa) tot de Laan der Verenigde Naties. Deze fase duurt tot 18 juni 2021. Dan start de laatste fase, vanaf de Laan der Verenigde Naties tot de Merwedestraat. Tijdens het werk blijven er drie rijstroken open. Twee richting A15 (Papendrecht) en één richting A16 (Breda). De rijstroken zijn versmald en er geldt een maximumsnelheid van 70 km/uur. Weggebruikers moeten rekening houden met een aangepaste verkeerssituatie.

Papendrecht

In juni en juli zijn er nog vier (lange) weekendafsluitingen nodig voor het groot onderhoud van de N3 bij Papendrecht. Tijdens deze weekenden is een deel van de N3 bij Papendrecht afgesloten.