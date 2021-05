Avonturenboerderij Molenwaard heropent deuren; vijfhonderd reserveringen op eerste dag

GROOT-AMMERS • Avonturenboerderij Molenwaard in Groot-Ammers heropende woensdag na vijf maanden sluiting weer de deuren.

Geduldig staan ze te wachten voor de entree, even voor half tien. De ouders en jonge kinderen zijn de eerste van de vijfhonderd bezoekers die woensdag een bezoek hebben gereserveerd bij Avonturenboerderij Molenwaard.

Het is een bijzonder moment voor het team van de het themapark in Groot-Ammers en voor eigenaar Michael van Hoorne, die met een brede glimlach bij de ingang staat. “Ik ben blij. Heel blij. Dit is echt super”, knikt hij. “Vanwege de coronamaatregelen zijn we bijna een half jaar dicht geweest. Dat was niet altijd makkelijk.”

Hij vervolgt: “Sommige medewerkers, onder wie zelfs de parkleider, hebben nog niet meegemaakt dat het park open is. Zo gaaf dat we nu de bezoekers weer mogen ontvangen. En neem ons nieuwe pannenkoekenrestaurant, dat we vorig jaar hebben gerealiseerd: dat is maar zes weekenden open geweest. “

Trots

De afgelopen maanden hebben ze niet stilgezeten bij Avonturenboerderij Molenwaard. Met man en macht is er gewerkt om ervoor te zorgen dat alles spik en span in orde zou zijn als de deuren weer open mochten.

Michael: “Ik ben ongelofelijk trots op mijn mensen. Zij zijn geen moment bij de pakken neer gaan zitten en waren heel flexibel. Horecamensen die met een kwast aan het verven waren, het maakte allemaal niet uit. Dat is het enige voordeel van de coronacrisis; je ziet hoeveel we met elkaar voor Avonturenboerderij Molenwaard over hebben. Het heeft de band zoveel sterker gemaakt.”

Belangstelling

Zoals gezegd, de eerste ‘heropeningsdag’ stonden er vijfhonderd reserveringen in de computer. Met een blik op de grijzige hemel: “Die zullen wel niet allemaal komen, maar het is een heel goede start. De belangstelling is gelukkig groot. De komende weken draaien we trouwens op vijftig procent van de capaciteit. Niet omdat dat verplicht is, maar daar hebben we zelf voor gekozen.”

Hij vervolgt: “Of ik me de afgelopen tijd zorgen heb gemaakt over het voortbestaan van Avonturenboerderij Molenwaard? Niet in de tweede lockdown. We hadden een heel mooie en drukke zomer achter de rug en ik heb steeds het vertrouwen gehad dat we voor de aankomende zomerperiode weer open mochten gaan.”

“We kijken uit naar een paar heel goede maanden; ik ben ervan overtuigd dat er heel veel kinderen en hun ouders zin hebben om naar Avonturenboerderij Molenwaard te komen.”