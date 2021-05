Wethouder Hendriksen (VHL): ‘Gesprekken windmolens zijn constructief’

VIJFHEERENLANDEN • Wethouder Christa Hendriken van Vijfheerenlanden vindt dat de gemeente de communicatie en participatie over het plaatsen van windmolens uiterst serieus neemt.

Ze reageerde dinsdag tijdens een online persbijeenkomst op de kritiek van bewonersorganisatie Tegenwind Zijderveld. De vereniging, die sinds 2019 strijdt tegen de mogelijke komst van twee tot drie grote windturbines in het dorp, hoopt dat de gemeente ‘snel serieus werk maakt van echte participatie’.

‘Helaas’

Op de gemeentelijke site www.natuurlijkvijfheerenlanden.nl is dat volgens de bewonersorganisatie ver te zoeken. “De zoekgebieden zijn daar niet terug te vinden. De lijst met vragen en antwoorden was een goede eerste stap en smaakte naar meer. Maar helaas, een echt verslag mét conclusies van de latere inspraakavonden is ook niet te vinden. Vragen die gesteld worden via de site worden niet openbaar gemaakt. Er wordt niet echt gedeeld. Antwoorden worden vaak niet gegeven.”

Constructieve gesprekken

De gemeente Vijfheerenlanden voert momenteel gesprekken over de drie zoeklocaties van de windmolens. Het gaat om locaties langs de A27 in de buurt van Lexmond, langs de A2 bij het bestaande windpark Autena Vianen en langs de A2 in de buurt van Zijderveld. Wethouder Hendriksen: “Windmolens zorgen voor heel wat weerstand bij bewoners, maar ik moet zeggen dat de gesprekken heel constructief verlopen. Er is alle ruimte voor de bewoners om hun zorgen kenbaar te maken. Niet iedereen is blij, maar men ziet wel in dat er iets moet gebeuren.”

Bewuste keuze

De wethouder benadrukt wel dat de gemeente al sinds 2019 in gesprek is met de Tegenwind Zijderveld. Volgens haar is er de afgelopen twee jaar al voldoende informatie verstrekt en er is zelfs al een congres over het onderwerp duurzaamheid georganiseerd. In Vijfheerenlanden is de keuze van de zoekgebieden echter niet in een open proces aan de bewoners voorgelegd. “Dat is een heel bewuste keuze”, zegt Hendriksen. “Want als je bewoners laat kiezen dan zal de keuze vallen op een locatie zover mogelijk van de woningen vandaan. En dat zijn vaak gebieden waar het plaatsen van windmolens niet mogelijk is.”