Bever met klem om voorpoot in plas Middelwaard is gevangen

VIANEN • Vrijwilligers van de Stichting Dierenambulance Vianen en omstreken hebben dinsdag een bever gevangen in plas Middelwaard in Vianen. De bever had een muskusrattenklem om zijn voorpoot.

De bever was al vaker gespot, maar het was tot nu toe niet gelukt om het knaagdier te vangen.

Twee vissers van hsv De Reiger tipten de Dierenambulance dinsdag dat de bever op de kant zat. Meteen werd met twee teams uitgerukt. De bever werd aangetroffen en de eerste poging om het dier te vangen was meteen raak. De bever sprong recht in het net en met vereende krachten kregen de medewerkers van de Dierenambulance hem in een bench.

In de bench is de klem van zijn poot gehaald. De bever is naar Stichting De Toevlucht in Amsterdam gebracht, waar de poot van het dier zal worden onderzocht.



Foto: Sander Goldbach / Dierenambulance Vianen