Molenlanden wil gebruik lachgas aan banden leggen

MOLENLANDEN • Het gebruik van lachgas kan niet verboden worden -er is geen landelijk verbod- maar de gemeenteraad van Molenlanden wil het gebruik van lachgas wel in de ban doen. Om die reden zal de APV worden aangescherpt.

In de APV zal een verbod op het veroorzaken van hinder bij het gebruik van of handel in lachgas opgenomen worden. Hierdoor kunnen politie en boa’s eerder optreden.

Bezorgd

De politie heeft aangegeven dat het gebruik van lachgas in openbare ruimten in Molenlanden beperkt lijkt. Er worden niet veel patronen aangetroffen en er zijn weinig meldingen, maar de coronacrisis kan hierop van invloed zijn. “Kijken we niet teveel weg?”, toonde Berend Buddingh’ (DoeMee!) zich bezorgd.

Volgens burgemeester Theo Segers is dat laatste niet het geval. “De problematiek is wellicht veel ernstiger dan wij weten, dan wat wij zien. In de preventiesfeer willen we dan ook meer gaan doen. We willen uitstralen dat het gebruik van lachgas slecht en schadelijk is.”

Communicatie

Onder meer CDA en Progressief Molenlanden benadrukten dat de jongeren met deze boodschap moeten worden bereikt. “Want zij lezen de APV niet”, knipoogde Dagmar van den Herik (CDA). Paul Verschoor (PM) overweegt in de raadsvergadering van 1 juni zelfs een amendement in te dienen. “Want goede communicatie naar de jeugd over het gebruik van lachgas is veel belangrijker dan opname in de APV.”