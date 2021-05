Ommezwaai CDA: terrassen mogen op zondagochtend open in Molenlanden; SGP ‘not amused’

MOLENLANDEN • De coalitie in Molenlanden heeft dinsdagavond een bommetje laten ontploffen met de mededeling dat er in de raadsvergadering van 1 juni een amendement zal worden ingediend met als inzet de terrassen in de gemeente voortaan op zondagmorgen open te stellen. Een ommezwaai van het CDA, die in de raad grote vraagtekens opriep. Corné Egas betitelde de handelwijze meteen als 'niet chique' en 'een tikje arrogant'.

In het najaar van 2019 paste de raad van Molenlanden de APV aan. Sindsdien mogen de terrassen in Molenlanden op zondag niet meer vanaf 10:00 uur open, maar 'pas' vanaf 12:00 uur. Dit na een amendement van CDA, SGP en CU.

Duveltje uit een doosje

Groot was dan ook de verbazing dat Berend Buddingh' (DoeMee!) dinsdagavond namens de coalitie van DoeMee!, CDA en VVD een amendement aankondigde om de terrassluiting op zondagmorgen te schrappen. Op 1 juni zal hierover worden gedebatteerd in de besluitvormende raad.

Corné Egas (SGP) reageerde als door een adder gebeten: "Dit komt voor ons als een duveltje uit een doosje. Qua orde merkwaardig, zeg maar gerust: niet chique."

Paul Verschoor (Progressief Molenlanden) toonde zich hoogst verbaasd over de koerswijziging van het CDA. "De tijden zijn veranderd", was hierop de korte reactie van CDA-raadslid Dagmar van den Herik.

Geen applaus

Egas bleef moeite houden met de timing. "Wij hadden er graag vanavond in de meningsvormende raad met onze broeders en zusters van het CDA een gesprek over gevoerd. Het is uw goed recht om het op deze manier te doen, maar verwacht geen applaus van de SGP-fractie."

"Ik had in deze raadsperiode de hoop op wat minder coalitie versus oppositie. Maar dat proef ik nu van geen kant", mopperde Verschoor. Waarop Buddingh' hem van harte uitnodigde het amendement mede te ondertekenen.

Toelichting CDA op 1 juni

Het CDA onthield zich van een inhoudelijke toelichting. Deze zal op dinsdagavond 1 juni door fractievoorzitter Ad van Rees worden gegeven.