Glasisolatieactie voor huiseigenaren Molenlanden

Worker installing plastic window indoors, closeup view (Foto: Olga Yastremska, New Africa, Africa Studio)

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden start in samenwerking met het Regionaal Energieloket een collectieve actie voor glasisolatie voor haar inwoners.

Met deze actie wil de gemeente het verduurzamen van woningen gemakkelijk maken en energiebesparing stimuleren. Door het samen te doen, kunnen bewoners isoleren tegen een voordelige prijs.

Op een online informatieavond op 10 juni wordt van 19.30 tot 20.30 uur de actie toegelicht en uitleg gegeven over welke subsidiemogelijkheden er zijn. Aanmelden kan via www.regionaalenergieloket.nl/molenlanden of 088 – 525 4110.

Comfortabel

Wethouder Teunis Jacob Slob: ”Deze glasisolatieactie levert onze inwoners naast een comfortabel en energiezuiniger huis ook gemak op. Het geeft ze een extra steuntje in de rug om aan de slag te gaan. Nu kan men een vrijblijvende offerte krijgen tegen een goede prijs.”

Installateur

Inwoners die nu al meer informatie willen of direct mee willen doen met de actie kunnen dat doen via www.regionaalenergieloket.nl/molenlanden. Na inschrijving ontvangen zij een uitnodiging om een woningopname in te plannen met de installateur.

Kort na de woningopname ontvangen bewoners een persoonlijke offerte. Hierna kunnen bewoners besluiten of ze meedoen met de actie.