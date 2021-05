FNV: Stakingen metalektrobedrijven Alblasserwaard en Drechtsteden

• Auto's in de rij voor de staakstraat bij Fokker in Papendrecht, april 2021. (Foto: Aangeleverd)

REGIO • Aanstaande donderdag 20 mei leggen medewerkers van metalektrobedrijven in de regio’s Alblasserwaard en Drechtsteden voor 48 uur het werk neer.

De stakers schrijven zich donderdag 20 mei tussen 9.00 en 10.00 uur in bij de staakstraat aan de Industrieweg in Papendrecht. Dit is op het parkeerterrein tegenover een kantoor van Fokker.

In de kou

Jan Meeder, bestuurder FNV Metaal: “De stakers zijn het zat dat werkgevers geen eerlijke en moderne cao willen en dat ze bovendien al maanden niks van zich laten horen. De medewerkers voelen zich behoorlijk in de kou staan.”

Estafettestakingen

De stakingen zijn onderdeel van landelijke estafettestakingen die in januari begonnen. Inmiddels zijn er duizenden stakers geregistreerd bij meer dan honderd bedrijven. Donderdag en vrijdag wordt er onder andere gestaakt bij Fokker, FN Steel, Coatinc, Bayards, IHC, Hoebee, VDL-RPI, Vossloh en Tata Tubes.

“Ondanks dat we al maanden bezig zijn, is de actiebereidheid nog steeds groot. En hoe langer de werkgevers niks van zich laten horen, hoe groter die bereidheid wordt”, aldus Meeder.

Geen overeenstemming

Vakbonden en werkgevers zijn sinds september in gesprek over een nieuwe cao Metalektro. Tot nu toe bieden de werkgevers een loonsverhoging van 2,25 procent over twee jaar. Dat is ongeveer 1,1 procent per jaar. Ook over een betere werk-privébalans en eerder stoppen met werken is geen overeenstemming tussen bonden en werkgevers.

Geen reden

FNV eist meer zekerheid voor flexwerkers, bijvoorbeeld door ze na een jaar een vast contract te geven. En de vakbond wil dat de lagere salarisschaal voor jongeren verdwijnt, zodat ze sneller meer kunnen gaan verdienen in de metaal. Meeder: “Ondanks corona gaat het met veel bedrijven in de metaal niet slecht. Corona is dan ook geen reden voor de werkgevers om star de hakken in het zand te blijven zetten.”

Zwaar werk

De vakmensen in de sector verrichten vaak zwaar werk, zegt Meeder. “En veelal in ploegendienst. Een goede sector-cao is ook voor het imago van de sector belangrijk en kan jongeren enthousiasmeren om een vak in de techniek te kiezen. De vraag om vakmensen zal onverminderd hoog blijven de komende jaren.”

Meeder vervolgt: “Het valt dan ook vies tegen dat de werkgevers ons werknemers niet tegemoet willen komen met een redelijke loonsverhoging, eerder een vast contract voor flexwerkers, geen verplichting van overwerk, recht om korter te werken vanaf 60 jaar en een zwaarwerk-regeling. Die laatste is om werknemers drie jaar eerder met pensioen te kunnen laten gaan.”

Grote sector

De Metalektro is een van de grootste sectoren van het land. Onder de cao vallen 160.000 mensen die werken bij ongeveer 1000 bedrijven als IHC, Damen, Thyssen-Krupp, Fokker, DAF, VDL, ASML, Stork, Siemens en Scania.