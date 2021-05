Molenlanden zoekt kandidaten voor lintje

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden roept inwoners op om kandidaten voor te dragen voor een koninklijke onderscheiding. Voordrachten moeten vóór 14 juni gedaan worden.

Burgemeester Theo Segers vindt het mooi om te zien dat ‘juist gewone mensen meer in aanmerking komen’ voor een lintje. “Voorheen zag je dat vaak bestuurlijke tijgers onderscheiden werden. De laatste jaren zijn het steeds vaker bijvoorbeeld mensen die jarenlang trouwe bardienst hebben gedraaid bij hun vereniging.”

Betekenis

Mensen die zich al vijftien jaar of langer vrijwillig inzetten voor bijvoorbeeld een goed doel of vereniging komen in aanmerking. Als de maatschappelijke betekenis van iemands inzet bijzonder groot is, kan iemand ook na minder dan vijftien jaar in aanmerking komen.

Betaald werk

Ook kunnen inwoners een lintje krijgen voor betaald werk. Dit kan als iemand een heel bijzondere prestatie levert en de maatschappelijke uitstraling de organisatie ruim overstijgt. In een persbericht stelt de gemeente: ‘De prestatie moet groter zijn dan we van iemand konden verwachten op basis van opleiding en werkervaring.’

Tussentijds lintje

De uitreiking van de lintjes in 2022 is op 26 april. Voor een bijzondere gelegenheid, zoals een jubileum, afscheid of algemene ledenvergadering kan iemand in de tussentijd een lintje krijgen. Bijvoorbeeld als iemand voor één vereniging of organisatie actief is. Dan moet de aanvraag uiterlijk zes maanden van tevoren gedaan worden.

Aanvragen

Aanvragen kunnen worden gedaan via de landelijke website https://bit.ly/3v0nMzb Een verzoekformulier komt binnen bij de gemeente Molenlanden. De medewerkster van het Kabinet van de burgemeester bekijkt het verzoek in grote lijnen. Zij neemt contact met op met de indiener om de aanvraag door te spreken en legt uit hoe de indiener te werk kan gaan. Daarna moet een digitaal voorstelformulier worden ingevuld.

Met vragen kan gebeld worden met Gerda Eikelboom (06-52870296) of Sacha Heijkoop (06-55344476) van de gemeente Molenlanden. Mailen kan ook: Kabinet@jouwgemeente.nl.