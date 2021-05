Gemeente Vijfheerenlanden denkt na over zoekrichtingen Berenschotrapport

MEERKERK • Eerst kijken wat ‘we’ kunnen raken, gericht schieten zodra we ‘beet’ hebben. Zo gaat VHL om met de zoekrichtingen uit het Berenschotrapport.

Samen met dat bureau kijkt de gemeente hoe Rijk en provincie ‘verleid’ kunnen worden om – na de Niemansclaim – mee te doen aan het uitvoeren van de gemeentelijke ambities.

Vorige maand presenteerde Berenschot twaalf zoekrichtingen. Maandag gaven de fracties antwoord op de vraag welke opties het meest aanspreken.

Het afromen van de winstbelasting die Niemans Beton aan de fiscus moet betalen, woningbouw, bereikbaarheid en mobiliteit waren de belangrijkste onderwerpen die boven kwamen drijven, vaak in combinatie met natuur en recreatie, fietsnetwerken en vitale kernen.

Denktank

CDA-leidster Maria de Jong stelde voor zoekrichtingen als wonen, bereikbaarheid en mobiliteit en de vitaliteit van dorpskernen te combineren. Dat geldt ook voor onderwerpen die te maken hebben met landschapsontwikkeling: recreatie, toerisme, natuur en kleine kernen.

“Daarnaast moeten we werk maken van de afroming van de winstbelasting van Niemans. De haalbaarheid is klein, maar we moeten het proberen.”

SGP-er Evert Geluk wil een denktank uit de raad inschakelen. “Er zit veel expertise in de raad.” Het afromen van de winstbelasting, wonen, mobiliteit en vitale kernen noemde hij belangrijke zoekrichtingen. “Voor de eerste twee onderwerpen is een sterke lobby nodig. Hoe staat het daar mee?”

Volgens de SGP is mobiliteit de grootste gemene deler bij veel onderwerpen. “Laten we daar op inzetten. Vijfheerenlanden is de grootste gemeente in Utrecht maar heeft weinig provinciale wegen.”

Wim van Dijk (VHL Lokaal) betreurt het dat de gemeente verplicht is tot co-financiering voor andere partijen meedoen met projecten. “Waar halen we het geld vandaan?” Van Dijk ziet onder meer mogelijkheden in wonen, het afromen van de winstbelasting, bereikbaarheid en vitale kernen. “Maar zo schieten we er niets mee op.”

CU-voorman Dico Baars pleitte voor een concrete aanpak. “Nu is het een grote ideeënbak. Het lijkt of we een schot hagel afvuren, we moeten met scherp schieten.” Baars had geen moeite met co-financiering. “Maar in hoeverre is dat realistisch?”, aldus de CU-voorman die als prioriteiten het afromen van de winstbelasting, wonen en mobiliteit - vooral fietsen - noemde.

Kansrijk

Namens de VVD liet Hanneke van der Leun het aan Berenschot over welke ideeën kansrijk zijn. Ook de VVD kiest voor het afromen van de winstbelasting, wonen is een belangrijke zoekrichting en van een aantal andere onderwerpen is het de vraag wat de gevolgen van co-financiering zijn. “Bereikbaarheid is de rode draad in dit verhaal.”

Klaas de Zwaan (D66) vindt de afroming van de winstbelasting van Niemans cruciaal om andere opties mogelijk te maken. “Andere zoekrichtingen zijn door co-financiering afhankelijk van onze eigen investeringen. Zonder geld zijn we als een kind in een ijswinkel.”

De Zwaan vond het lastig te kiezen uit de zoekrichtingen. “Het zijn allemaal prima projecten. Laten we flexibel zijn en pakken wat we pakken kunnen”, zei De Zwaan die ervoor pleitte te kiezen voor meerdere kleine projecten waar zoveel mogelijk inwoners van profiteren.

PvdA-er Joop van Montfoort vond alle projecten even belangrijk. “Het is jammer als we ons op een paar onderwerpen focussen en niets binnenhalen. Elke euro die Rijk en provincie investeren hoeven we niet zelf te betalen.”

Ook hij plaatste vraagtekens bij de co-financiering. “Als we geen geld hebben, zijn we gauw klaar.” Hij wees op de mogelijkheid om met Rijk en provincie een fonds te vormen waaruit projecten betaald kunnen worden.

Ook Erik van Doorn (GroenLinks) pleitte voor een brede aanpak. “We moeten dingen raken, dan maar schieten met hagel.” Hij is voor het afromen van de winstbelasting. “De haalbaarheid is klein, maar we kleunen erin. Laat maar zien dat de staat aan ons verdient. Als het niet lukt, zijn ze eerder bereid op andere punten mee te werken”, aldus Van Doorn. Hij noemde wonen een ‘zekerheidje’. “Daar zijn wij niet blij mee, maar als het moet, moet het. Laat dan wel duidelijk zien wat we voor onze eigen inwoners doen.”

Voor Harry van Tilburg (Lokaal Alert) vormen wonen en mobiliteit de rode draad in dit verhaal. Het afromen van de winstbelasting vindt hij niet kansrijk. “Maar daar moeten we wel keihard op inzetten. Neem dan alle effecten mee en focus niet op winstbelasting alleen. De pot is - door de dividenduitkering van Niemans - veel groter dan we denken.”

Keuzes maken

Volgens burgemeester Sjors Fröhlich is co-financiering bij projecten onvermijdelijk.

“We kunnen geen gratis geld ophalen bij Rijk en provincie. Daar moet van onze kant wat tegenover staan. Of daar geld voor is? Dat vereist keuzes. Die maken we bij de Kadernota”, zei Fröhlich die liet weten dat er over het afromen van de winstbelasting gesprekken in Den Haag gaande zijn. “Het is niet verstandig daar in het openbaar iets over te zeggen.”

In juni zijn de zoekrichtingen uitgegroeid tot concrete voorstellen die aan de raad worden voorgelegd.