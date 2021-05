Examens in Papendrechtse kerk en in cultureel centrum Landvast

PAPENDRECHT/ALBLASSERDAM • CSG De Lage Waard in Papendrecht neemt deze dagen examens af in Landvast in Alblasserdam en in een vestiging van een baptistenkerk aan de Burgemeester Keijzerweg in Papendrecht. Zo kunnen de leerlingen 1,5 meter afstand houden en blijft er voor lagere klassen meer ruimte in de schoolgebouwen.

Van beide locaties (havo/vwo aan de Vijzellaan en vmbo/mavo aan de Burgemeester Keijzerweg) doen bij elkaar opgeteld bijna vierhonderd leerlingen examen. Woordvoerder Damaris Everaarts legt uit: “Er is voor het afnemen van examens wel voldoende ruimte, maar de school wil graag ook investeren in de pré-examenleerlingen, dus de klas eronder. Door de examenkandidaten extern te plaatsen, beschikken we in de school over extra ruimte voor die leerlingen. Zij kunnen nu elke dag op school komen. De lagere klassen gaan om en om naar school.”

Helpen

Het idee om zalen van Landvast te benutten kwam van het Alblasserdamse culturele centrum zelf. “Landvast had onze school al eerder benaderd. De bioscoop draait nu niet en er zijn ook geen andere activiteiten. Ze zeiden: ‘Misschien kunnen we jullie helpen. Collega Herman Hofman, sectordirecteur locatie havo/vwo, dacht: als we de examens daar doen, kunnen we de school beter gebruiken. Landvast is erg blij met onze komst: ze kunnen iets betekenen. De school huurt de ruimte voor een gereduceerd tarief.”

Extra kans

Leerlingen kunnen er dit jaar ook voor kiezen om een aantal examens niet in mei, maar pas in juni te doen. Ze krijgen nog een extra herkansing én mogen een extra onvoldoende staan (behalve voor Nederlands, Engels en wiskunde).

Tijdvakken

Er zijn drie tijdvakken. Het eerste tijdvak duurt tot en met 1 juni, het tweede van 14 tot en met 25 juni en het derde tijdvak van 6 tot en met 9 juli. Everaarts geeft uitleg over de tijdvakken: “Er is dit jaar een extra tijdvak omdat je met corona te maken kunt hebben. Men heeft geleerd van vorig jaar, toen konden de examens niet doorgaan. Nu is er meer ruimte gemaakt, voor het geval dat er iemand uitvalt door corona.”

Goed voorbereid

Volgens Everaarts hebben de leerlingen van De Lage Waard zich goed kunnen voorbereiden op de examens. “Er is volledige focus gegaan naar de examenleerlingen, zij zijn vaker fysiek op school geweest, toen de andere leerlingen nog online les hadden. We hadden gymzalen ingericht om ze toch te ontvangen en op 1,5 meter les te kunnen geven. Deze groep had landelijk voorrang. Gelukkig, anders is het moeilijk, dat was een leerpunt van vorig jaar.”

Er doen op De Lage Waard 137 havoleerlingen examen, 71 vwo-leerlingen, 67 mavoleerlingen en 116 vmbo-leerlingen.