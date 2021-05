Denk mee over programma ChristenUnie Vijfheerenlanden

VIJFHEERENLANDEN • De voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar zijn in volle gang. Inwoners van Vijfheerenlanden kunnen meehelpen bij het opstellen van het verkiezingsprogramma van ChristenUnie Vijfheerenlanden.

Tijdens verschillende digitale bijeenkomsten kunnen inwoners meepraten over thema’s als opgroeien en ouder worden, duurzaamheid en woningbouw.

Fractievoorzitter Dico Baars leidt de speciale commissie die het verkiezingsprogramma gaat schrijven. “Heb je vanuit je dagelijks werk of interessegebied die we kunnen gebruiken? Heb je iets op je hart of een briljant idee voor je eigen dorp of wijk? Of is er een absolute no-go waar de ChristenUnie zich over zou moeten uitspreken? Sluit je dan aan bij een van de thematische meedenksessies op 14, 15 of 16 juni.”

De thema’s zijn: opgroeien en ouder worden in Vijfheerenlanden (14 juni), duurzamer en groener Vijfheerenlanden (15 juni) en wonen en werken in Vijfheerenlanden (16 juni). Opgeven: baars@vijfheerenlanden.christenunie.nl.