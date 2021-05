Stadsrondleiding door Nieuwpoort voor nieuwe bewoners

NIEUWPOORT • Op zaterdag 29 mei en zaterdag 5 juni verzorgt het stadsgilde Nieuwpoort rondleidingen door de vestingstad voor nieuwe bewoners.

De deelnemers verzamelen om 14:00 uur op de Dam in Nieuwpoort.

Onlangs zijn de huizen van het project De Vesting opgeleverd en vorig jaar is het appartementengebouw de Rede en de eerste fase van Langerak-Zuid opgeleverd.

‘We hebben dus veel nieuwe bewoners te verwelkomen’, stellen de organisatoren. ‘Is het niet leuk om met je nieuwe woonomgeving kennis te maken onder leiding van één van onze stadsgidsen?’

Poorter

Zij vertellen over de historie van Nieuwpoort en en passant wijden de gidsen de nieuwe bewoners ook in, zodat ze een ‘echte’ Poorter of Langerakker kunnen worden.

Bewoners van bovengenoemde projecten hebben inmiddels een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Andere nieuwe bewoners zijn ook welkom. Deelname is gratis voor twee personen; bij meer deelnemers geldt een bijdrage van 3 euro per persoon.

Aanmelden kan per mail bij Marianne van Drenth: ma-v@live.nl. Meer informatie: 06-12051036.