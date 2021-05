Online bijeenkomst voor ouders in Molenlanden: ‘Hoe doen we wat bij ons past?’

MOLENLANDEN • Sociaal team Molenlanden en Jong JGZ houden voor ouders in juni de online bijeenkomst ‘Hoe doen we wat bij ons past?’. Geïnteresseerden zijn maandag 7 juni (ouders van kinderen van 4-12 jaar) en/of 14 juni (ouders van tieners van 12-18 jaar) welkom vanaf 20.30 uur.

Tijdens de bijeenkomst bespreken ouders/opvoeders hoe zij het afgelopen jaar hebben beleefd. “Hoewel het afgelopen jaar niet gemakkelijk is geweest, is het voor sommige ouders/opvoeders ook goed geweest”, zegt Patty de Koster, jeugdverpleegkundige in Molenlanden.

“Zij hebben noodgedwongen pas op de plaats moeten maken. Waardoor zij mogelijk op een andere manier zijn gaan kijken naar het gezinsleven en wat zij belangrijk vinden in de opvoeding. Maar hoe houd je dit vast als deze periode voorbij is?”

Digitaal

Zo zijn zowel ouders als kinderen bijvoorbeeld veel meer digitaal gaan doen. “Je kunt hier als ouders ook een kans zien om, ook in de toekomst, aan te sluiten bij de leefwereld van je kinderen”, vult jeugdprofessional Maikel Lie-Atjam aan.

De bijeenkomst vindt plaats voor ouders/opvoeders op maandag 7 juni (kinderen van 4-12 jaar, aanmelden voor 4 juni) en maandag 14 juni (tieners van 12-18 jaar, aanmelden voor 11 juni). Beide bijeenkomsten zijn van 20.30 tot 21.30 uur (inloop vanaf 20.15 uur). Aanmelden kan via het Sociaal Loket: 088 75 15 100 of sociaalloket@jouwgemeente.nl. Deelname is gratis.