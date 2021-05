Sportschool Actief en Fit in Giessenburg sluit definitief de deuren

GIESSENBURG • Sportschool Actief en Fit in Giessenburg heeft onlangs definitief de deuren moeten sluiten.

Dat meldt de eigenaar op Facebook. ‘Door de coronamaatregelen en niet toereikende steun van de overheid is het ons niet gelukt om de huur te blijven betalen op de locatie Kastanjeplein.’

Het afgelopen jaar is gezocht naar een nieuwe ruimte. ‘We hebben gekeken naar alle mogelijke opties: panden te huur, panden te koop. We hebben de hulp van de gemeente Molenlanden ingeroepen om ons hierbij te helpen. We hebben onder meer de optie geopperd of ze ons een plek kunnen toewijzen waar we een kant en klare unit kunnen neerzetten. Tevergeefs.’

De eigenaar gaat zijn werkzaamheden in een andere vorm voortzetten. ‘Ik blijf beschikbaar voor persoonlijke begeleidingen op het gebied van voeding en beweging. Zodra mijn website operationeel is, zal ik jullie eenmalig informeren. We hopen dat het iedereen gaat lukken om zijn activiteiten ergens anders door te zetten en dat jullie allemaal fit en gezond blijven.’