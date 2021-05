Stichting Leergeld fietst met burgmeesters Fröhlich en Segers

VIJFHEERENLANDEN/ MOLENLANDEN • Op dinsdag 1 juni is het de landelijke dag van Leergeld. Dat is een dag om aandacht te vragen voor het werk van Stichting Leergeld.

In deze regio houdt Leergeld Alblasserwaard Vijfheerenlanden daarom een sponsorfietstocht door de drie gemeenten waar de stichting actief is. Door het uitgestrekte gebied zullen voorzitter Erik Jonker en coördinator Bob van de Burgt 60 kilometer op de fiets afleggen, ondersteunt door drie burgemeesters: burgemeester Sjors Fröhlich van Vijfheerenlanden, burgemeester Reinie Melissant van Gorinchem en burgemeester Theo Segers van Molenlanden.

Hiermee vraagt de stichting aandacht voor zo’n 2000 kinderen in deze regio die jaarlijks ondersteuning krijgen van Leergeld. Het doel is om een bedrag van 25.000 euro op te halen, zodat Leergeld naast de standaard vergoedingen iets extra’s kan betekenen voor deze kinderen. Van dit bedrag krijgen de kinderen vouchers om nieuwe kleding te kopen.

Steun

Op de website van Leergeld, waar ook veel informatie te vinden is over het werk van Leergeld, is een pagina ingericht waar inwoners, bedrijven en lokale instanties Leergeld kunnen steunen.

Het feit dat de drie burgmeesters in de regio deze actie steunen en zelf meefietsen, is voor Leergeld het bewijs dat het werk dat ze doen erkend wordt.

Voorzitter Erik Jonker is vol lof over de aanwezigheid van de burgemeesters. “Het zal niet makkelijk zijn om 25.000 euro bij elkaar te krijgen, maar we zijn vol vertrouwen!”

Leergeld bereikt veel kinderen in de regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden en houdt zich vast aan het motto dat ‘Alle kinderen mee mogen doen’.

Meer informatie over Leergeld en de sponsortocht is te vinden op de website van Leergeld: www.leergeldav.nl. Bijdragen kan al vanaf 5 euro.