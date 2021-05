De Geldkrant Vijfheerenlanden: over het oplossen en voorkomen van geldproblemen

VIJFHEERENLANDEN • Mensen die op zoek zijn naar hulp bij (het voorkomen van) geldproblemen, krijgen via de Geldkrant advies van de gemeente Vijfheerenlanden. Alle inwoners ontvangen de krant in de week van 24 mei thuis in de brievenbus.

De krant is een initiatief van de gemeente Vijfheerenlanden, in samenwerking met Avres, en Nibud.

Wethouder Cees Taal: “We willen inwoners een goed beeld geven van alle mogelijkheden om geldproblemen te voorkomen en op te lossen. Waar kun je terecht met vragen en voor hulp? Welke organisaties en vrijwilligers zijn actief op dit gebied? En ook goede tips zijn terug te lezen in de Geldkrant. Wat ook goed is om te vermelden is dat een deel van de krant speciaal bestemd is voor jongeren.”

Preventieve aanpak

“We willen deze ondersteuning, tips en preventieve aanpak breed onder de aandacht brengen van onze inwoners. Want wanneer we schulden en/ of geldproblemen vóór zijn, kan dat veel verdergaande problemen voorkomen”, aldus wethouder Cees Taal.