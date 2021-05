Skaters en The Mall starten skateschool in Gorinchem

GORINCHEM • Negen skaters en jongerenwerkorganisatie The Mall Gorinchem starten een skateschool voor jongeren van 10 tot en met 17 jaar. In vijf gratis lessen leren deelnemers de basis van het skateboarden. Vrijdag 28 mei is de eerste bijeenkomst in het Gijsbert van Andelpark.

Martin Kostadinov (17 jaar) is een van de initiatiefnemers en vertelt: “Ik skate bijna elke dag en help ook vrienden om hier beter in te worden. Zo is onze cultuur, je steunt elkaar. Met de skateschool hoop ik dat meer jongeren de kick ontdekken wanneer je een nieuwe trick leert. Want dan wil je doorgaan.”

De lessen vinden plaats op vrijdag 28 mei, 4, 11, 18 en 25 juni bij de skatebaan in het Gijsbert van Andelpark aan de Gildenweg en Wijnkoperstraat in Gorinchem. De lessen van de beginnersgroep zijn van 19-20 uur en heeft plek voor maximaal 20 deelnemers. Bij de groep voor gevorderden van 20:15-21:15 uur is voor maximaal 12 deelnemers plek.

Instructeurs

“Ik heb er heel veel zin in en vind het leuk om anderen te motiveren’, zegt Matthijs van Oudheusden (16 jaar) uit Dalem, en één van de zeven instructeurs. ‘Dit is ook een goede stap voor mijn vervolgopleiding als sport- en bewegingscoördinator op het CIOS in Dordrecht. We gaan jongeren die willen leren skateboarden helpen om hier echt beter in te worden.’

Deelname is gratis. Wel moet er zelf voor een skateboard en bescherming worden gezorgd. Voor wie niet de financiële middelen heeft, is dit materiaal kosteloos beschikbaar. Aanmelden kan bij jongerenwerker Nick via de app; 06-37176467 of per mail; nick.dees@yfc.nl. Blijf op de hoogte via www.facebook.com/MallGorinchem en instagram.com/MallGorinchem.