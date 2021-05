Marijke Koers, oud-inwoonster Molenaarsgraaf, schrijft boek over ‘geloven & genieten’

PAPENDRECHT/MOLENAARSGRAAF • Marijke Koers uit Papendrecht wil anderen graag een inkijkje geven in haar persoonlijke leven met God. Ze schreef daarom het boek ‘Geloven & genieten’.

De Papendrechtse, oud-inwoonster van Molenaarsgraaf, schrijft over God en geloof, maar ook over alledaagse dingen in haar gezin, haar hobby’s en haar gedachten. Ook schrijft ze over haar roeping: Gods liefde bekendmaken.

Debuut

Haar boek, een debuut, verschijnt op 28 mei. Het is vanaf dan verkrijgbaar via de website www.marijkekoers.nl of de (christelijke) boekhandel.

Boekpresentatie

Op donderdagavond 27 mei houdt Marijke een online boekpresentatie via het platform Zoom. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via haar website.

Gebroken levens

Marijke is spreker, auteur en communicatieadviseur. Ze werkte ruim achttien jaar bij De Hoop in Dordrecht en zag veel gebroken levens tot herstel komen. Sinds kort werkt ze mee aan de droom van Alpha Nederland: meer mensen bekend maken met het christelijk geloof. Marijke is getrouwd en moeder van vier kinderen.