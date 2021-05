Politie treft in Molenlanden jachtgeweer prins Bernhard aan bij wapencontrole

MOLENLANDEN • Bij de jaarlijkse controle van verlof- en jachtaktehouders in het kader van de Wet Wapens en Munitie trof de politie zaterdag een bijzonder wapen aan: een jachtgeweer van wijlen prins Bernhard.

De eigenaar had het wapen gekocht van de prins. De agenten controleerden bij de verlofhouders of de kluis deugdelijk is en goed staat verankerd. Ook de serienummers, en kaliber werden gecontroleerd aan de hand van de bijlage. Daarnaast werd wordt gekeken of er niet meer dan 10.000 stuks munitie aanwezig zijn.