André Hazes maakt in polder Oud-Alblas opnames voor videoclip

OUD-ALBLAS • De bekende Nederlandse zanger André Hazes was afgelopen week in Oud-Alblas op opnames te maken voor een nieuwe videoclip.

Aan de Heiweg legde een camerateam hem vast terwijl hij in een oranje Ford Mustang reed, vergezeld van een al even oranje Valtra trekker. Dit laatste voertuig was geregeld door Agriservice Gerard de Bruijn.

Het gebruik van de oranje kleur was niet voor niks: de videoclip houdt verband met het naderende Europees kampioenschap voetbal. Er werden overigens ook opnames gemaakt in onder meer Kinderdijk en Alblasserdam.