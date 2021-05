Lek en Waard Wonen voegt gasloze woningen toe aan de woningmarkt Molenlanden

NIEUW-LEKKERLAND/GROOT-AMMERS • Afgelopen week hebben de eerste huurders hun intrek genomen in acht van de 24 duurzaam gebouwde woningen aan de Van Vlietstraat in Nieuw-Lekkerland.

Het gaat om acht eengezinswoningen. Vorige maand zijn vier dezelfde woningen in Groot-Ammers in de verhuur gegaan en later deze maand zal ook de sleuteluitgifte van de zestien boven- en benedenwoningen in de Van Vlietstraat plaatsvinden.

De woningen zijn uitgevoerd als Nul-Op-de-Meterwoning. Dat betekent dat de woning net zoveel energie opwekt als door de bewoners (bij normaal gebruik) wordt verbruikt. De woningen zijn gasloos en voorzien van een warmtepomp. Het platte dak is voorzien van zonnepanelen.

