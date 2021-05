Syrische asielzoeker uit Sliedrecht voor rechter voor jihadactiviteiten en mensensmokkel

SLIEDRECHT • Een Syrische asielzoeker uit Sliedrecht, die verdacht wordt van jihadactiviteiten en mensensmokkel, staat dinsdag voor de rechter.

De 33-jarige man staat terecht omdat hij ervan wordt verdacht in heel 2017 betrokken te zijn geweest bij terroristische jihad-activiteiten. De man werd op verzoek van het Openbaar Ministerie aangehouden in een vluchtelingenkamp in Griekenland.

Hij zou volgens de Grieken lid zijn geweest van al-Nusra, een Syrische strijdgroep die banden heeft met Al-Qaeda. Ook zou hij zich schuldig hebben gemaakt aan mensensmokkel.