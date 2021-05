Drie gewonden bij twee ongevallen op de N214

WIJNGAARDEN • Bij twee kop-staartbotsingen op de N214 tussen Oud-Alblas en Wijngaarden zijn woensdagavond 12 mei drie mensen gewond geraakt.

De ongevallen op de provinciale weg gebeurden om 18.30 uur ter hoogte van het gasstation. Bij de ene kop-staartbotsing waren drie auto’s betrokken, bij de andere botsing zo’n tweehonderd meter verderop waren twee auto’s en een bestelwagen betrokken. Drie ambulances, de politie en de brandweer gingen met spoed ter plaatse.

Volwassenen en kind

Verschillende betrokkenen bleken gewond te zijn geraakt. Twee volwassenen en een kind zijn voor verder onderzoek naar verschillende ziekenhuizen gebracht. Ook wegbeheerders van de provincie en een bergingsbedrijf kwamen ter plaatse. Het bergingsbedrijf heeft van de beschadigde voertuigen drie auto’s en de bestelwagen weggetakeld.

Modder

Het wegdek, dat na de ongevallen besmeurd was met modder uit de berm, is door de brandweer schoongespoten. Vanwege het ongeval was de N214 zo’n drie kwartier volledig afgesloten tussen de rotonde bij Oud-Alblas en Bleskensgraaf / Wijngaarden.