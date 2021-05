Vijfheerenlanden gaat lening aan van bijna 120 miljoen euro

VIJFHEERENLANDEN • De gemeente Vijfheerenlanden wil een bedrag van bijna 120 miljoen euro extra lenen. Alleen door die lening kunnen de toekomstige ambities hopelijk wél worden behaald, zegt wethouder financiën Maks van Middelkoop. “Ambities hebben we genoeg, maar geld niet. Dit is daarom de oplossing.”

Eind vorig jaar werd bekend dat de gemeente Vijfheerenlanden zo’n 92 miljoen euro schadevergoeding moet betalen aan voormalig betonfabrikant Niemans Beton. Het gerechtshof in Den Haag deed die uitspraak in het proces dat bekendstaat als de langstlopende rechtszaak van Nederland.



De zaak draait om een stuk grond dat het Industrieschap Vianen-Hagestein (dat later opging in de gemeente Vianen) in 1971 verkocht aan Niemans Beton, maar te laat leverde. De betonfabrikant kon daardoor niet uitbreiden en liep winst mis. Het leverde een strijd op tussen de twee partijen van meer dan veertig jaar.

“De claim van Niemans heeft de liquiditeitspositie van onze gemeente uiteraard geen goed gedaan”, stelt wethouder Maks van Middelkoop. Geplande aflossingen van eerdere geldleningen kunnen daardoor bijvoorbeeld niet doorgaan. En, voor inwoners nog belangrijker: veel investeringen van de gemeente zelf zouden op een lager pitje komen te staan. Terwijl de gemeente eigenlijk van plan was fors te investeren in onder meer infrastructuur, duurzaamheid, woningbouw en sport.



Investeren in scholen

De wethouder doet daarom het voorstel aan de gemeenteraad om een bedrag van bijna 120 miljoen te lenen. Op die manier zou Vijfheerenlanden - ook gezien de huidige historisch lage rente - toekomstige investeringen toch kunnen doorzetten. Tegelijkertijd worden de bestaande geldleningen (van zo’n 170 miljoen) opnieuw gefinancierd tegen een lagere rente.



“Die bijna 120 miljoen moet je dus zien als een extra lening”, legt Van Middelkoop uit. “We hadden namelijk allerlei plannen om te investeren in bijvoorbeeld onze scholen en woningbouw. Maar iedereen heeft inmiddels door: ook het daarvoor door ons gereserveerde geld ging naar de Niemans-claim.”



De gemeente had er ook voor kunnen kiezen om geen extra lening af te sluiten, maar wat zou dat betekenen? “Je kunt op het eerste gezicht zeggen: waarom leent de gemeente nóg meer, als ze recentelijk al zo diep in de buidel moeten tasten. Maar wij willen onze ambities voor de komende jaren door laten gaan, en dit is de manier om die te bereiken.”

Vijfheerenlanden wil de lening het liefst over een zo lang mogelijke periode spreiden, zodat het in ‘kleine’ stukken kan worden terugbetaald. Dat is dan wel een “zeer lange financiering”, geeft Van Middelkoop toe, waardoor de rente wel iets hoger komt te liggen dan bij een kortere lening.



Wat merken inwoners?

Een ander aspect van deze lening: wat gaan inwoners daarvan in hun eigen portemonnee merken? “Niets”, antwoordt Van Middelkoop stellig. “Wij zien het zo: als de bank niet had gedacht dat wij het konden betalen, had die ons die lening niet gegeven. Daarnaast hebben we 40 jaar om de lening af te lossen. We gaan er voor nu vanuit dat dat gaat lukken. Het is uiteraard absoluut niet de bedoeling dat de jongste generaties over een krappe halve eeuw alsnog een prijs moeten betalen.”



Deze maand nog worden de effecten van de nieuwe leningen besproken in de gemeenteraad. Wethouder Van Middelkoop hoopt dat ook zij groen licht zal geven voor dit plan.

bron: RTV Utrecht, Roos van Bijnen