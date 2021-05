Alblasserdams college wil nog geen shuttlebus op zondag

Het Bestuurlijk Platform Kinderdijk (BPK) en het Alblasserdamse college zijn het niet eens over de inzet van een shuttlebus voor toeristen die op zondag naar Kinderdijk willen. Volgens het college is dat dit seizoen nog niet nodig, volgens het BPK wél.

Het platform schreef burgemeester en wethouders van Alblasserdam een brief. Daarin schrijven zij het jammer te vinden dat het college de shuttle dit seizoen nog niet op zondag wil laten rijden. Dat doet het college in haar raadsvoorstel over het omgaan met Kinderdijks toerisme op zondag.

Parkeren

In het BPK hebben vertegenwoordigers zitting van de gemeenten Alblasserdam en Molenlanden, het Waterschap Rivierenland, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de Provincie en de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk (SWEK). Het platform wijst erop dat de SWEK mensen die met de auto naar Kinderdijk willen komen steeds laat weten dat in Kinderdijk niet geparkeerd kan worden. Bezoekers moeten parkeren op daarvoor bestemde plekken in Alblasserdam. Parkeerplekken kunnen zij online reserveren, tegelijk met een kaartje voor de shuttlebus.

Overlast bewoners

Niet alleen vanwege de communicatie met toeristen is een apart beleid voor de zondag onwenselijk, vindt het platform. De leden verwachten ook dat het overlast zal veroorzaken voor de bewoners aan de West-Kinderdijk en in de kern Kinderdijk.

Foutparkeerders

Het BPK voorziet groepen zoekende en foutparkerende automobilisten die vaak ter hoogte van de hoofdingang van Kinderdijk moeten keren om terug te rijden naar het IHC-terrein. En grote groepen bezoekers die via de smalle trottoirs van de Molenstraat naar de hoofdingang wandelen. ‘Het is een vorm van overlast, ook voor het doorgaande verkeer, waar we juist met de shuttle een einde aan willen maken, zeker op de zondag’, aldus het BPK in de brief.

Coronacrisis

De shuttle gaat rijden als de bezoekerslocaties in Kinderdijk open zijn. De frequentie waarmee de shuttle gaat rijden, wordt bepaald door de te verwachten aantallen bezoekers. Door de coronacrisis worden er dit seizoen nog minder bezoekers verwacht dan voorheen.

Op 25 mei bespreekt de raad van Alblasserdam het voorstel ‘Kinderdijk: hoe om te gaan met de zondag als speciale dag’.