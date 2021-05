Molenlanden wil woonoverlast stevig aanpakken en voorkomen

MOLENLANDEN • Woningcorporaties, politie en gemeente hebben op maandag 10 mei afspraken gemaakt om samen overlast in de buurt beter aan te pakken en te voorkomen.

Deze partijen verstevigen de samenwerking en delen informatie op het gebied van woonoverlast en hennepkwekerijen. Met de ondertekening van een regionaal convenant zijn deze afspraken bezegeld. De afspraken in het hennepconvenant werden op hetzelfde moment herbevestigd.

KleurrijkWonen, Lek en Waard Wonen, Tablis Wonen, politie en gemeente Molenlanden zijn de partijen die het convenant ondertekend hebben. Deze samenwerkingspartners mogen voortaan relevante privacygegevens met elkaar delen. Hierdoor kunnen zij woonoverlast sneller aanpakken.

Burgemeester Theo Segers: “Een veilige, prettige leefomgeving is belangrijk voor onze inwoners. Door deze samenwerking zijn we beter in staat om met elkaar woonoverlast tegen te gaan. In Molenlanden willen we de buurten leefbaar houden en zorg bieden aan wie dit nodig heeft. We zijn niet gediend van hennepteelt en de risico’s en overlast die dit met zich meebrengt.”

Woonoverlast

Woonoverlast is een ingrijpende vorm van overlast die het woonplezier verstoort. Ook heeft het een negatief effect op de leefbaarheid in de wijken. Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan geluidsoverlast, intimidatie of burenruzie. Maar het kan ook gaan om overlast door het gebruik van een woning voor andere, mogelijk illegale, doeleinden.

In Molenlanden kan men gebruikmaken van Buurtbemiddeling. Dat zijn buurtbemiddelaars die bij een burenruzie helpen om er samen uit te komen. Dit is een vorm van een vroegtijdige aanpak van problemen. Hulp van buurtbemiddelaars is gratis. Buurtbemiddeling aanvragen of een vraag stellen kan via buurtbemiddeling@elkwelzijn.nl of 0345 515227.

Hennep

In 2016 tekenden diverse partijen, waaronder gemeente, politie en woningcorporaties het hennepconvenant. In de tussentijd zijn een tweetal corporaties gefuseerd en de voormalige gemeenten samengegaan. Daarom zijn de afspraken in het hennepconvenant herbevestigd.