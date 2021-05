Alles wat je moet weten over een energielabel voor je bedrijfspand

Onderneem je? En heb je een bedrijfspand? Dan is het zaak om op de hoogte te zijn van (veranderingen rondom) het energielabel van dat bedrijfspand. En wat dat betreft verandert er de komende tijd nogal wat. Lees dus vooral verder.

Wat is een energielabel?

Een energielabel is een label waarmee je in één blik kunt zien of een pand energiezuinig is of niet. De labels zijn er in letter van A (groen en erg zuinig) naar G (rood en helemaal niet zuinig). Deze energielabels zijn maatregelen van de overheid om potentiële kopers en/of huurders inzicht te geven in de mate van duurzaamheid van een pand. Dit om energie-onzuinige panden minder aantrekkelijk te maken, en ondernemers en pandeigenaren te stimuleren om te verduurzamen. Niet alleen bedrijfspanden, ook huizen hebben energielabels. De labels zijn tien jaar geldig.



Is een energielabel voor je bedrijfspand verplicht?

Als je een (bedrijfs)pand oplevert, verhuurt of verkoopt is het hebben van een energielabel inderdaad verplicht. Dit wordt gehandhaafd door de Inspectie Leefomgeving & Transport en deze dienst schrijft ook daadwerkelijk boetes uit aan ondernemers en pandeigenaren die niet aan dit vereiste voldoen. De gebouwen waarbij het hebben van een energielabel verplicht is, zijn: kantoren, onderwijsgebouwen, publieke panden (denk aan gemeentehuizen en bibliotheken), horecagelegenheden, sportgebouwen en winkels. Misschien valt het je op dat industriële bedrijfspanden niet tussen dit lijstje staan. Dat klopt, maar let op: als je een kantoor of showroom in dat industriële bedrijfspand hebt dat groter is dan 50 vierkante meter, dan is een energielabel wél verplicht. Verkoop of verhuur je een gebouw en is het totale oppervlak van de publieke ruimten 250m2 of meer (bijvoorbeeld scholen en ziekenhuizen)? Dan moet je het energielabel ook zichtbaar ophangen.



Verplicht energielabel C of hoger voor kantoren

Over kantoorgebouwen valt bovendien nog iets te zeggen, namelijk dat deze gebouwen vanaf 1 januari 2023 verplicht een energielabel C of beter moeten hebben. Voldoe je hier tegen deze tijd niet aan met je kantoor? Dan mag het gebouw niet meer worden gebruikt als kantoorpand. Zorg er dus voor dat je hierop voorbereid bent.



Wat kun je doen om je energielabel te verbeteren?

Een aantal dingen. Om te beginnen is goede isolatie erg belangrijk voor de energieconsumptie van jouw bedrijfspand, en dit is misschien wel de grootste verbetering die je kunt maken. Ook de normale verlichting vervangen door ledlampen, en een moderne verwarming en ventilatie laten installeren hebben een enorme verbetering van de energiezuinigheid van jouw pand ten gevolg. Een energieadviseur kan je hier meer over vertellen en adviseren.



Voordelen van een beter energielabel

Behalve dat het dus meestal verplicht is, zitten er meer voordelen aan een (beter) energielabel. Zo ben je aantoonbaar bezig met duurzaamheid, het bespaart je maandelijkse energiekosten en bij de eventuele verkoop of verhuur van je bedrijfspand geeft het je een betere onderhandelingspositie, omdat je precies weet hoe je ervoor staat. Ben je na het lezen van dit artikel op zoek naar prijzen en de mogelijkheid om een vrijblijvende afspraak te maken? Kijk op Bedrijfsenergielabels.nl.