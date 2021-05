Avonturenboerderij Molenwaard weer open; Michael van Hoorne: ‘Eindelijk is het zover’

GROOT-AMMERS • Naar alle waarschijnlijk mag ook Avonturenboerderij Molenwaard in Groot-Ammers woensdag 19 mei weer open.

Michael van Hoorne, eigenaar van het drukbezochte themapark, reageerde gisteravond op Facebook verheugd op de mededeling van de regering. ‘Eindelijk is het zover, groenlicht voor de parken. Eindelijk mogen we na wederom vijf maanden sluiting weer doen waar we zo goed in zijn: mensen een mooie dag geven en gelukkig maken.’

Negen maanden was Avonturenboerderij Molenwaard in de afgelopen veertien maanden dicht. Van Hoorne kan niet wachten om de bezoekers welkom te heten. “Jullie steun en aanwezigheid kunnen we goed gebruiken en we kijken zo ongelofelijk uit naar jullie komst! (..) Wij zijn er klaar voor en de dieren, maar ook Fien & Teun, staan te popelen om al hun kleine fans weer te zien.’