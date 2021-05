Klanten nemen afscheid van ‘Jan de Bakker’

REGIO • Jan ’t Lam (70) uit Giessenburg heeft 45 jaar lang brood bezorgd in onder andere Leerbroek en Nieuwland. Aanvankelijk deed hij dat voor bakkerij Alting, sinds 2005 voor Bakkerij van der Grijn.

Op zaterdag 8 mei namen klanten massaal afscheid van hem, tijdens een drive-through bij Baars Transport in Nieuwland. Dit feest was een verrassing voor Jan.

In rij

Sommige mensen moesten een uur lang in de rij staan om een afscheidswoordje met ‘Jan de Bakker’ en zijn vrouw Wil te spreken.

‘Therapie’

Een deel van de klanten blijft Jan overigens op woensdagen nog van brood voorzien. “Dat is mijn therapie, want anders is het gat is zo groot”, aldus Jan. Op donderdag 20 mei staat er een groot interview met Jan ‘t Lam in Het Kontakt.