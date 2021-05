Training veilig en fit blijven trappen in Meerkerk

MEERKERK • Op woensdag 19 mei organiseert Zederik in Beweging samen met een fietsdocent een training veilig en fit blijven trappen.

Tijdens de training wordt aandacht besteed aan theorie en praktijk. Men krijgt praktische tips hoe men veilig en fit kan blijven fietsen. Ook gaan de deelnemers actief aan de slag met een fietsparcours en krijgt men tips bij het op- en afstappen. Na afloop fietsen de deelnemers naar het gemeentehuis in Meerkerk voor de opening van fietsroutenetwerk Vijfheerenlanden.

Er wordt gewerkt in groepjes van maximaal vier personen. Deelnemers zijn welkom van 14.30 tot 16.00 uur op het parkeerterrein van De Linde in Meerkerk. Er is ruimte voor 12 deelnemers. Deelname is gratis en kan gedaan worden via info@zederikinbeweging.nl of 06-22810286.