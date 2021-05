Qbuzz start campagne ‘Buzzverhalen’

REGIO • Vervoersbedrijf Qbuzz is op maandag 10 mei gestart met de campagne ‘Buzzverhalen’.

“Want onderweg maken we allemaal weleens iets mee. Van een spontaan gesprek met een wildvreemde, een luisterend oor voor een reiziger of een nieuwe vriend voor het leven”, redeneert Qbuzz. “Ook onze chauffeurs, machinisten en medewerkers maken dagelijks van alles mee. Hoe gewoon sommige zaken zijn die zij dagelijks meemaken, zijn voor ons juist heel bijzonder. We nemen jullie mee in de wereld van het openbaar vervoer en (ver)voeren jullie mee in mooi, grappige, ontroerende verhalen.”

Buschauffeur Melvin Gerad trapt af in deze eerste editie en vertelt wat hij zo mooi vindt aan zijn beroep en welke sociale functie hij daarnaast als chauffeur ook heeft in de regio.

Zijn verhaal is terug te lezen via deze link. De verhalen zijn ook terug te vinden op Instagram en Facebook.

Qbuzz en Melvin vinden het heel leuk als ook lezers zijn verhaal delen. “Samen kunnen we het OV beter onder de aandacht brengen en op deze manier brengen we juist ook de wereld achter het OV in beeld.”

Elke maand plaatst Qbuzz een nieuw verhaal.