AquaFit lessen in Noordeloos

NOORDELOOS • GIGA Molenlanden organiseert in samenwerking met zwembad De Spettertuin in Noordeloos gedurende het zwembadseizoen AquaFit lessen.

Op de vrijdagen 28 mei, 25 juni, 30 juli en 27 augustus kunnen deelnemers van 12.00 uur tot 13.00 uur deelnemen. Tijdens de lessen gelden de huidige corona maatregelen.

Tijdens de lessen AquaFit staat gezelligheid, fitheid, en sportiviteit centraal. Deelnemers starten met bewegen op het land en vervolgens in het water.

De eerste les is gratis en voor de overige lessen betalen abonnementhouders €2,- en niet abonnementhouders €4,-. Aanmelden is verplicht en kan per keer via despettertuin@hotmail.com of bij het zwembad.