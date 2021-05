Fien Wonen verlaagt de huur van 164 huurders met laag inkomen

ZEDERIK • Woningcorporatie Fien Wonen, die onder meer woningen verhuurt in het voormalige Zederik, verlaagt de huur van 164 huurders met een laag inkomen.

Door de coronacrisis zitten steeds meer mensen in een financieel lastige situatie. Men kan te maken hebben gehad met een flinke inkomensdaling of verlies van een baan. Veel mensen zitten met geldzorgen en weten niet wat te doen. Om te voorkomen dat huurders in de problemen raken is de Wet Eénmalige huurverlaging Huurders met een Lager Inkomen in het leven geroepen. Fien Wonen is blij met deze wet. “Zo kunnen we huurders die dat nodig hebben ondersteunen.”

De wet geeft huurders van sociale huurwoningen met een relatief hoge huur recht op een éénmalige huurverlaging. Dit geldt alleen wanneer de huurders dus relatief duur wonen. Bij de toewijzing van een woning kijkt Fien Wonen of het inkomen van de nieuwe huurder past bij de huur van de woning. In de loop der tijd kan het inkomen door omstandigheden, zoals corona, wijzigen.

Door de wet heeft Fien Wonen van de belastingdienst eenmalig inzage gekregen in het inkomen 2019 van haar huurders. Door dit inkomen te vergelijken met de huur van de woningen heeft Fien Wonen in beeld of huurders een passende huur hebben.

Inmiddels hebben 164 huurders die in aanmerking komen voor de huurverlaging, een brief ontvangen. De huurverlaging is per 1 mei doorgevoerd. De gemiddelde huurverlaging per huishouden is € 38,- per maand. Daarnaast heeft Fien Wonen 50 huurders een brief gestuurd waarbij geen juiste inkomensgegevens vanuit de Belastingdienst zijn ontvangen. Deze huurders komen wellicht ook in aanmerking.

Natuurlijk kan het zo zijn dat een huurder pas na 2019 te maken heeft gehad met een inkomensdaling. Bijvoorbeeld als gevolg van de coronacrisis. De inkomensgegevens van 2020 kan Fien Wonen nog niet opvragen bij de Belastingdienst. In dat geval kan de huurder daarom zelf de huurverlaging aanvragen. Als een huurder aan kan tonen dat hij of zij aan een aantal voorwaarden voldoet, dan zal Fien Wonen de huurverlaging alsnog doorvoeren. Mocht een huurder een aanvraag willen doen, dan kan dit verzoek worden gemaild naar info@fienwonen.nl t.a.v. Linda Hekman.