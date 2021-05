Budo Fabriek in Arkel gaat verder onder de naam Barbells & Punches

ARKEL • Vanaf 1 juni gaat de Budo Fabriek verder onder de naam Barbells & Punches. Vorig jaar heeft de Budo Fabriek in Arkel een nieuwe locatie geopend en een nieuw label neergezet. Nu precies een jaar verder is het tijd de volgende stap te nemen en gaat de Budo Fabriek verder als ‘Barbells & Punches – fitness en vechtsport gym’.

Wat begon als een karateschool is inmiddels uitgegroeid tot een volwaardige fitness en vechtsport community in Arkel. “We hebben inmiddels meer dan 35 uur aan lessen op het rooster en dit aanbod groeit nog steeds verder. Zelfs tijdens de lockdown gaan alle lessen buiten door en blijven we groeien”, vertelt Danny Rijnhout, oprichter Budo Fabriek.

“Omdat we inmiddels naast karate ook boksen, kickboksen, crosstraining en functioneel training geven, hebben we vorig jaar besloten een nieuw label op te zetten voor de fitnesslessen. De oude naam paste niet meer bij het aanbod omdat we allang niet meer alleen Budo sporten geven. Vanaf 1 juni valt dus het hele fitness- en vechtsportaanbod onder de nieuwe naam. Vanuit Barbells & Punches zullen we onze fitness- en vechtsportcommunity verder uitbouwen.”

Voor meer informatie: www.barbellspunches.nl.