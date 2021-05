‘Tranen en kippenvel’ na succesvolle doneeractie voor revaliderende Ellen de Jong uit Hei- en Boeicop

HEI- EN BOEICOP • De doneeractie voor de zwaargewonde Ellen de Jong uit Hei- en Boeicop heeft vorige week binnen 24 uur het benodigde bedrag opgebracht voor de aanschaf van een rolstoelbus. “Maar we hebben nog meer wensen, onze moeder heeft nog zoveel dingen die ze graag wil”, vertelt dochter Zoë (23).

Samen met haar zus Aisha (20) heeft ze de doneeractie opgezet. “We liepen zelf met het idee rond voor een rolstoelbus en onze moeder begon er ook telkens over. Daarom móesten we dit gewoon doen”, legt Zoë uit.

Kanaaldijk

Op 11 november werd Ellen de Jong (51) tijdens een avondwandeling aangereden op de Kanaaldijk in haar dorp. Ze liep daar samen met een vriendin, die minder zwaar gewond raakte. Ellen heeft lange tijd in zeer kritieke toestand gelegen op de Intensive Care.

Ze was vol geraakt aan haar rechterzijde en heeft aan die kant van haar lichaam veel botbreuken opgelopen. Ze heeft verschillende operaties ondergaan, waarbij onder meer haar wervels zijn vastgezet.

“Ik ben de eerste vier tot zes weken na het ongeval helemaal kwijt”, vertelt Ellen in revalidatiecentrum De Hoogstraat in Utrecht, waar ze sinds januari verblijft.

Hier krijgt ze therapie om alle basisbewegingen weer te leren. Zoë en Aïsha: “Ze heeft nog een lange weg te gaan, maar blijft altijd positief.”

Ik leef

“Het gaat goed”, reageert Ellen op de vraag hoe het nu met haar gaat. “Maar wat is goed?”, vervolgt ze. “Ik leef. Mijn lijf wil niet meewerken, mijn hoofd doet het nog goed.”

Ze kan weer zitten, maar (nog) niet lopen. “Mijn rechterhand doet het wel goed, maar met links kan ik maar een klein beetje.”

Ellen wil ondanks haar beperkingen positief blijven. “Mijn motto is; opgeven is geen optie! Negatief zijn heeft geen zin. Door positief te blijven en hard te werken in het revalidatiecentrum, hoop ik in de zomer weer zelfstandig te kunnen leven, met 24 uur per dag zorg om me heen.”

Vrijheid

Ze wil ook graag weer naar buiten kunnen gaan om van haar vrijheid te genieten en zo ontstond het idee voor de aanschaf van een rolstoelbus. Die wordt maar voor een deel vergoed door de zorgverzekeraar. Vandaar de doneeractie, die een enorm succes is geworden.

Binnen 24 uur was de benodigde 10.000 euro bij elkaar en zelfs nog meer. De teller staat op ruim 14.000 euro. “Daarmee zijn we ontzettend blij”, vertelt Zoë. “Want onze moeder heeft nog meer wensen.”

“Ze houdt enorm van fotograferen en wil dat graag weer kunnen oppakken. Daarnaast overweegt ze een hulphond te nemen en zou ze een sta-op rolstoel willen hebben, zodat ze kan proberen om daarmee te gaan staan.”

Keihard werken

Voorlopig moet Ellen keihard werken voor haar herstel. Ze doet elke dag van negen tot vijf allerlei oefeningen om te revalideren. “Ik ben enorm dankbaar dat ik hier in De Hoogstraat zo goed geholpen word. Samen met de hulp van mijn ouders, mijn dochters en veel lieve vrienden houd ik de moed erin.”

De doneeractie heeft het benodigde bedrag voor de rolstoelbus opgebracht, maar wordt voortgezet voor de andere wensen die Ellen heeft. “We zijn heel dankbaar voor wat we nu al in zo’n korte tijd bereikt hebben. Binnen 24 uur ruim 10.000 euro, dat bezorgde ons tranen en kippenvel. We hopen met het extra geld dat binnen komt nog de aanvullende wensen voor onze moeder te kunnen vervullen.”

Voor meer informatie en donaties: www.doneeractie.nl/voor-onze-kanjer-ellen/-52220.